Penzioneri u Srbiji i dalje se prijavljuju za besplatnu rehabilitaciju u banjama o trošku Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Javni poziv otvoren je do 28. januara, a pravo na boravak u banjama moći će da ostvari 22.090 penzionera, koliko iznose ukupni raspoloživi kapaciteti.

Među čestim pitanjima jeste i ono da li imate pravo na besplatnu banju ako ste ranije već koristili ovu pogodnost

Prema pravilima, pravo na rehabilitaciju imaju samo penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze prosečnu penziju u Srbiji i koji nemaju nikakva dodatna lična primanja. Uz to, neophodno je da korisnik prethodnih pet godina nije koristio ovu pogodnost.

Ko može da se prijavi

Pravo na prijavu imaju svi penzioneri sa prebivalištem na teritoriji Srbije, i to starosni, invalidski i porodični, pod sledećim uslovima

da im je penzija do 56.834 dinara

da nemaju druga primanja osim penzije

da nisu koristili banjsku rehabilitaciju preko Fonda PIO od avgusta 2020. godine

Prijavu mogu podneti i takozvani srazmerni penzioneri, pod uslovom da zbir domaće i inostrane penzije ne prelazi navedeni iznos.

Gde i kako se podnose prijave

Prijave se podnose u udruženjima penzionera, gde se preuzimaju i popunjavaju obrasci. Penzioneri tom prilikom biraju banju u kojoj žele rehabilitaciju i potpisuju izjavu da nemaju druga primanja.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

ček od penzije

dokaz o visini inostrane penzije, ako postoji

medicinsku dokumentaciju u zatvorenoj koverti

Medicinska dokumentacija ne utiče na bodovanje, već služi da se penzioner ne uputi u banju koja nije odgovarajuća u odnosu na zdravstveno stanje.

Penzioneri koji se u vreme prijava nalaze van mesta stanovanja mogu dokumentaciju predati najbližoj filijali Fonda PIO. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za prijavu.

Koliko banja je u ponudi

Na spisku se ove godine nalazi 27 banja, a novina je uključivanje Kuršumlijske banje, koja je deo Specijalne bolnice Prolom banja. Iz prethodnih godina pokazalo se da interesovanje značajno premašuje kapacitete, jer se prošle godine prijavilo više od 60.000 penzionera.

Kako se vrši rangiranje

Prilikom rangiranja uzimaju se u obzir

visina penzije

dužina radnog staža

broj godina korišćenja penzije



Korisnici prava na tuđu negu i pomoć dobijaju dodatne bodove.

Preliminarne rang liste biće objavljene 25 radnih dana nakon zatvaranja oglasa, a penzioneri će imati pravo na prigovor u roku od pet radnih dana. Nakon razmatranja prigovora objavljuju se konačne liste.

Šta je sve besplatno

Penzionerima koji ostvare pravo obezbeđeni su

smeštaj i terapije u banji

troškovi prevoza

PIO Fond snosi i troškove smeštaja i puta za pratioce penzionera koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć, kao i u drugim opravdanim slučajevima. Za ove namene u 2026. godini planirano je 1,16 milijardi dinara, što čini najveći deo sredstava namenjenih društvenom standardu korisnika penzija. Prijave su otvorene još kratko, a interesovanje je tradicionalno veliko, pa se penzionerima savetuje da dokumentaciju pripreme i predaju što pre.