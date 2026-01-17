Slušaj vest

Svaki budući penzioner u Srbiji najpre želi da zna koliki će mu biti iznos penzije i koliko dugo će moći da je prima.

Kao što pojedini korisnici mogu ostati bez najnižeg iznosa penzije, najčešće u trenutku kada počnu da ostvaruju pravo na inostranu penziju, tako je zakonom propisano i ograničenje najvišeg iznosa penzijskih primanja. Naime, ukoliko penzioner ima lični koeficijent veći od 3,8, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) predviđa ograničenje prema članu 78, prema kojem, posle poslednjeg usklađivanja, maksimalan iznos penzije ne može biti veći od 286.368,57 dinara za 45 godina staža.

Prema poslednjim podacima iz oktobra, najvišu penziju u Srbiji prima ukupno 85 korisnika. Od tog broja, 84 su iz kategorije zaposlenih osiguranika, dok jedan korisnik pripada grupi osiguranika koji su obavljali samostalnu delatnost.

Penzioneri sa najvišim primanjima često postavljaju pitanje zašto bi konačan iznos njihove penzije bio ograničen, imajući u vidu da su tokom radnog veka uplaćivali doprinose na visoke osnovice, ostvarili povoljan opšti bod i ispunili puni radni staž.

U Fondu PIO objašnjavaju da važeći zakon jasno definiše najviši iznos penzije i da se to ograničenje ostvaruje kroz lični koeficijent, čija maksimalna vrednost može biti 3,8.

- Lični koeficijent se utvrđuje kao odnos obračunskog perioda, koji obuhvata godine, mesece i dane za koje je utvrđena zarada ili osnovica na koju je plaćen doprinos, i ukupnog godišnjeg koeficijenta. Ukupni godišnji koeficijent predstavlja zbir svih godišnjih koeficijenata utvrđenih za svaku godinu posebno u obračunskom periodu. Godišnji koeficijent se određuje za jednu kalendarsku godinu tako što se ostvarena zarada ili osnovica na koju je plaćen doprinos upoređuje sa prosečnom godišnjom zaradom na nivou Republike -navodi „Politika“.

U slučaju da osiguranik ima lični koeficijent viši od 3,8, primenjuje se zakonsko ograničenje iz člana 78 Zakona o PIO. Tako ograničeni lični koeficijent množi se sa ukupno utvrđenim penzijskim stažom, pri čemu se priznaje najviše 45 godina staža. Dobijeni proizvod predstavlja lični bod, na osnovu kojeg se penzija obračunava kao proizvod ličnog i opšteg boda, pojašnjavaju u Fondu PIO.

Ograničenje najvišeg iznosa penzije nije novina uvedena samo važećim Zakonom o PIO. Slična rešenja postojala su i u ranijim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kada se iznos penzije utvrđivao na osnovu desetogodišnjeg penzijskog osnova, odnosno zarada ili osnovica osiguranja iz deset najpovoljnijih godina rada.