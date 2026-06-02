Slušaj vest

Poljoprivrednici u Hrvatskoj poslednjih godina suočavaju se sa nizom izazova, od klimatskih promena i sve učestalijih suša do visokih troškova proizvodnje. Ipak, najveći problem predstavljaju invazivne štetočine koje ugrožavaju useve. Sada se, nakon smrdibuba, domaći poljoprivrednici suočavaju sa novom ozbiljnom pretnjom.

Naime, u zagrebačkom Maksimiru potvrđeno je prisustvo japanske bube, opasne invazivne štetočine koja napada više od 400 biljnih kultura. Zbog stroge regulative Evropske unije, izbor sredstava za njeno suzbijanje veoma je ograničen..

Porodica Krznar, koja uzgaja lešnike na 20 hektara, već godinama trpi velike gubitke zbog smrdibuba, na čije suzbijanje troši oko 1.000 evra po hektaru. Sada ih brine novi neprijatelj.

"Čuo sam da dolazi japanska buba. Kolege koje su imale štetu od nje bore se na isti način kao i protiv smrdibuba, koriste ista sredstva jer drugih jednostavno nema“, rekao je za Novu TV proizvođač lešnika Damir Krznar.

Opasna štetočina koja se brzo širi

Japanska buba, poznata i kao japanski pivac, prvi put je u Hrvatskoj potvrđena početkom godine u park-šumi Maksimir. Reč je o tvrdokrilcu metalnozelenkaste boje sa bakarnosmeđim krilima, kojem lokalni klimatski uslovi u potpunosti odgovaraju. Kada se pojavi u zasadima, šteta na plodovima može biti ogromna.

Pošto je prisustvo štetočine potvrđeno u okviru zvaničnog nadzora, hitno je usvojen Akcioni plan za sprečavanje njenog širenja, budući da se veoma lako prenosi.

Foto: Shutterstock

"Ova štetočina je takozvani ‘autostoper’ i veoma se lako širi na velike udaljenosti prevoznim sredstvima, kako avionskim, tako i drumskim saobraćajem, ali i preko putnika“, izjavila je Maja Pintar iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

U blizini mesta prvog nalaza postavljene su 33 klopke za hvatanje odraslih jedinki, a stručni nadzor sprovodiće se do kraja septembra, kada se završava period leta ovog tvrdokrilca.

Poljoprivrednicima vezane ruke

Dodatnu zabrinutost među proizvođačima izaziva činjenica da je zbog evropskih propisa izbor sredstava za zaštitu bilja ograničen, što, prema rečima predstavnika poljoprivrednika, otežava pravovremeno reagovanje na pojavu novih štetočina.

- Zbog toga ostaje dovoljno prostora da se različite štetočine šire, što poljoprivrednicima stvara dodatne probleme u njihovom pravovremenom suzbijanju. Dolazi do nekontrolisanog širenja, a to vidimo i na brojnim drugim primerima“, upozorava Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.