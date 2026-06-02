Čarter letom iz Beograda putnici već za oko dva sata stižu na destinaciju, a prednost je i to da Turska ne podleže novom ETIAS sistemu te dodatnih zadržavanja na aerodromima nema.

Više o ovome, za Kurir televiziju, govorili su Ahmet Čengeldži, generalni direktor hotela "The Norm Oriental" i Dušan Atanasov, menadžer u turizmu.

- Prošle godine smo u našem hotelu ugostili veliki broj gostiju iz Srbije i znamo da su se odavde vratili zadovoljni. To nas veoma raduje, posebno kada pogledamo sajtove sa recenzijama vidimo mnogo pozitivnih komentara. Ono što posebno mogu da kažem jeste da je ovo jedan od najboljih hotela za porodice sa decom. Kompleks je veoma kompaktan i sve se nalazi na maloj udaljenosti, tako da je sve lako dostupno, a koncept hrane i pića je zaista na veoma visokom nivou - rekao je Ahmet Čengeldži, generalni direktor hotela "The Norm Oriental".

Ponude prilagođene različitim budžetima

Rast troškova prisutan je u celom turističkom sektoru kao jedna od posledica geopolitičkih dešavanja, a bilo da letujete u Antalijskoj ili Egejskoj regiji, najbolje ponude možete naći i preko turističke agencije Kontiki koja nudi veliki broj destinacija i hotela, istakao je Dušan Atanasov, menadžer u turizmu.

- Moram reći da se naše partnerske agencije, pa i mi, trudimo da što više te cene prilagodimo džepu naših turista. Ukoliko želite da dođete na ovakvu jednu destinaciju, obratite se našim službama prodaje koje će naći odmor za vas kakav vi želite i po cenama, odnosno po vašim budžetima.

Uprkos krizi na Bliskom Istoku, Turska je spremna za početak sezone. Bezbednost nije ugrožena, pa razloga za brigu nema, a to dodatno potvrđuje veliki broj turista iako leto kalendarski još nije stiglo.

- Sve mere su sprovedene i zato verujemo da ćemo i ove godine ugostiti turiste iz različitih krajeva sveta. Naša zemlja je potpuno bezbedna i zato vas pozivamo, dođite u Tursku - kaže Čengeldži.

Raznovrsni izleti u Antalijskoj regiji

Al inkluziv ponuda omogućava da novčanik možete da zaboravite kod kuće. Ipak, ukoliko želite da osetite duh Turske i van hotela, ne zaboravite da ponesete nešto novca za fakultativne izlete i šoping.

- Kada dođete u Antalijsku regiju, ne treba da zaboravite da možete posetiti istorijske i avanturističke izlete, kao i one vezane za noćni život. Zato bih preporučio da posetite Demre i Kekovu, mesto gde je rođen patrijarh i svetac Sveti Nikola, da se popnete na najviši planinski vrh ove regije, Tahtali, ili da odete na džip safari. Takođe, možete jednostavno provesti divan dan na moru, kupajući se i razgledajući prelepu obalu - za Kurir televiziju, naveo je Atanasov.

