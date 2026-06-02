Zapošljavanje počinje postepeno kako bi radnici bili obučeni za trenutak kada fabrika krene sa proizvodnjom. Do sada je okupljeno više od 110 radnika iz celog sveta, uključujući visokokvalifikovane stručnjake, navodi RTV.

"Već sada počinjemo sa većim zapošljavanjem i taj proces će ići sekvencijalno kako bi mi mogli da ih obučimo da bi oni, kada fabrika počne da radi, kada se oprema bude primila, zaista ušli u sam proces proizvodnje", kaže Ivan Marković, menadžer ljudskih resursa u ElevenEsu, prenosi RTV.

Kako podseća Ekapija, početkom godine, kompanija ElevenEs završila je prvo zatvaranje svoje investicione runde serije B, uz podršku Caterpillar Venture Capital Inc, ogranka u potpunom vlasništvu kompanije Caterpillar Inc. Osim njih, u ovoj investicionoj rundi učestvovao je i ogranak BST (HK) Ltd, ključne trgovačke kuće metalima i sirovinama sa sedištem u Hong Kongu.

Kako je tada navedeno, ta transakcija predstavlja značajnu prekretnicu za budućnost evropske proizvodnje baterija, jer će prikupljena sredstva biti iskorišćena za početne faze infrastrukture i opreme za planiranu Mega fabriku kapaciteta 1GWh .

Tada je naglašeno i da ubrzo počinje izgradnja same fabrike, dok se prve isporuke baterijskih ćelija očekuju tokom 2027. godine. Novi fabrički kompleks obuhvataće skoro 25.000 kvadratnih metara najsavremenijih proizvodnih pogona.

Projekat ElevenEsa u Srbiji će, najavljeno je zimus, zapošljavati više od 350 ljudi, čime će se uvećati postojeći tim od preko 110 međunarodnih stručnjaka.