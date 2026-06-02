Kompanija Bambi pokrenula je inicijativu „Bambi podrška iz kraja“, program namenjen mikro i malim preduzećima iz Braničevskog i Podunavskog okruga koja se bave proizvodnjom pekarskih i poslastičarskih proizvoda. Kroz edukaciju, mentorski rad i finansijsku podršku ukupne vrednosti 5.000 evra, cilj programa je osnaživanje lokalnih preduzetnika kroz deljenje znanja i razvoj autentičnih biznisa.

Program se realizuje u saradnji sa Regionalnom Privrednom komorom, gradom Požarevcem i Trag fondacijom, a učesnicima donosi šest edukativnih modula iz oblasti poslovnih i finansijskih veština, digitalnog marketinga, brendinga, razvoja proizvoda, upravljanja ljudskim resursima. Posebnu vrednost programu daće i mentori, zaposleni kompanije Bambi, koji će sa lokalnim proizvođačima podeliti praktična znanja i iskustva iz specifičnih oblasti.

„Uspeh kompanije Bambi neraskidivo je vezan za Požarevac, čemu u prilog govori i činjenica da kompanija zapošljava više od 600 ljudi iz ovog kraja. Zato želimo da kroz ovaj program podržimo lokalne preduzetnike, podstaknemo rast autentičnih, malih biznisa i otvorimo prostor za razmenu znanja i ideja“, izjavila je Jovana Važić, menadžerka korporativnih poslova i održivosti u kompaniji Bambi.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović istakao je da ova inicijativa povezuje potrebe lokalnih proizvođača sa znanjem i resursima velike kompanije i dodao da je za održiv rast malih biznisa neophodno da razvijaju veštine koje donose konkurentnost i bolju tržišnu poziciju, a upravo u tome im ovaj program pruža podršku.

„Pozivam sve zainteresovane vlasnike malih biznisa da se prijave i iskoriste ovu priliku za sticanje novih znanja i povezivanje sa liderom domaće konditorske industrije. Posebno nas raduje što kroz ovakve projekte doprinosimo jačem povezivanju privrede u regionu i stvaramo prostor za razvoj lokalnih biznisa, inovativnih ideja i dugoročne saradnje“, izjavila je Jasmina Mirković Nedeljković, v.d. direktora Regionalne privredne komore Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga.