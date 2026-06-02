Kompanija Bambi pokreće program mentorstva i finansijske podrške za poslastičare Braničevskog okruga
Kompanija Bambi pokrenula je inicijativu „Bambi podrška iz kraja“, program namenjen mikro i malim preduzećima iz Braničevskog i Podunavskog okruga koja se bave proizvodnjom pekarskih i poslastičarskih proizvoda. Kroz edukaciju, mentorski rad i finansijsku podršku ukupne vrednosti 5.000 evra, cilj programa je osnaživanje lokalnih preduzetnika kroz deljenje znanja i razvoj autentičnih biznisa.
Program se realizuje u saradnji sa Regionalnom Privrednom komorom, gradom Požarevcem i Trag fondacijom, a učesnicima donosi šest edukativnih modula iz oblasti poslovnih i finansijskih veština, digitalnog marketinga, brendinga, razvoja proizvoda, upravljanja ljudskim resursima. Posebnu vrednost programu daće i mentori, zaposleni kompanije Bambi, koji će sa lokalnim proizvođačima podeliti praktična znanja i iskustva iz specifičnih oblasti.
„Uspeh kompanije Bambi neraskidivo je vezan za Požarevac, čemu u prilog govori i činjenica da kompanija zapošljava više od 600 ljudi iz ovog kraja. Zato želimo da kroz ovaj program podržimo lokalne preduzetnike, podstaknemo rast autentičnih, malih biznisa i otvorimo prostor za razmenu znanja i ideja“, izjavila je Jovana Važić, menadžerka korporativnih poslova i održivosti u kompaniji Bambi.
Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović istakao je da ova inicijativa povezuje potrebe lokalnih proizvođača sa znanjem i resursima velike kompanije i dodao da je za održiv rast malih biznisa neophodno da razvijaju veštine koje donose konkurentnost i bolju tržišnu poziciju, a upravo u tome im ovaj program pruža podršku.
„Pozivam sve zainteresovane vlasnike malih biznisa da se prijave i iskoriste ovu priliku za sticanje novih znanja i povezivanje sa liderom domaće konditorske industrije. Posebno nas raduje što kroz ovakve projekte doprinosimo jačem povezivanju privrede u regionu i stvaramo prostor za razvoj lokalnih biznisa, inovativnih ideja i dugoročne saradnje“, izjavila je Jasmina Mirković Nedeljković, v.d. direktora Regionalne privredne komore Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga.
Iz kompanije Bambi poručuju da program nije zamišljen kao jednosmeran proces učenja, već kao prostor za razmenu iskustava i ideja sa lokalnim poslastičarima.„Verujemo da upravo dijalog sa preduzetnicima iz lokalne zajednice donosi novu vrednost i inspiriše razvoj inovativnih proizvoda i pristupa. Inovacije su jedna od ključnih vrednosti kompanije Bambi i zato želimo da kroz ovaj program zajedno stvaramo nove ideje i unapređujemo lokalnu ponudu“, izjavio je Marko Vasilijević, direktor inovacija i komercijalizacije kompanije Bambi.
Program će se realizovati od juna do novembra 2026. godine, dok prijave počinju 3. juna putem sajta kompanije Bambi Plazmastičarnica.com i sajta Regionalne Privredne komore, gde će biti dostupni svi detalji o uslovima i procesu prijave.
Bambi je jedna od vodećih konditorskih kompanija u regionu, sa tradicijom koja traje još od 1967. godine. Poznata je po širokom izboru keksa, napolitanki, integralnih i slanih proizvoda, među kojima se izdvajaju brendovi Plazma, Wellness, Zlatni Pek i Josh. Od 2019. godine posluje u okviru grupe Coca-Cola HBC Coca-Cola HBC, što dodatno doprinosi razvoju i prisutnosti brendova na tržištu. Fokus kompanije je na inovacijama, kvalitetu i razumevanju potreba potrošača, uz stalno unapređivanje procesa i ponude. Bambi je takođe posvećen društvenoj odgovornosti i razvoju zajednice, što ga čini jednim od poželjnijih poslodavaca i pouzdanih partnera u industriji.
Promo