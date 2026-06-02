Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prema kalendaru isplata penzija za mesec maj, koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), novac će prvo dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima će primanja početi da pristižudanas, 2. juna bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili.

U petak, 5. juna počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.

Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i njima će isplata početi 10. juna bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate penzije za april, a prosečna aprilska penzija prema podacima PIO fonda iznosila je 56.848 dinara.