Dinar je danas promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,4148 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

U odnosu na pre mesec dana dinar prema evru vredi jednako, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.