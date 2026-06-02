Letnja sezona praktično je već počela, a za one koji žele da ovaj period iskoriste za pronalazak posla, sada je pravo vreme.

Ponuda na platformama i sajtovima za zapošljavanje je dobra, posla ima i u Srbiji i u inostranstvu, a najtraženiji su radnici u ugostiteljstvu i trgovini. Ipak, otvorena su radna mesta i u brojnim drugim delatnostima.

Dnevnice u Srbiji od 2.000 dinara pa naviše

Visina zarade zavisi od vrste posla, mesta i države u kojoj se radi, kao i od broja radnih sati. Dnevnice u Srbiji kreću se od oko 2.000 dinara pa naviše, dok se u inostranstvu satnice najčešće kreću od devet do deset evra, odnosno mesečne zarade od oko 800 evra pa naviše.

Ponuda poslova u Srbiji je raznovrsna. Radnik na pripremi hrane može da zaradi oko 90.000 dinara mesečno, uz plaćen prevoz, topli obrok, bolovanje i godišnji odmor. Zarada na punktovima brze hrane kreće se od 80.000 do 110.000 dinara, dok pomoćni kuvari mogu da računaju na oko 80.000 dinara mesečno. Roštilj-majstori zarađuju oko 160.000, a kuvari oko 180.000 dinara.

700 dinara po satu za molere

Dnevnice na pijacama iznose od 4.000 do 4.500 dinara, a velika je potražnja i za trgovcima i kasirima, čije plate počinju od oko 65.000 dinara mesečno. Moleri mogu da zarade od 650 do 700 dinara po satu, njihovi pomoćnici od 450 do 500 dinara, dok zidari i tesari mogu da računaju na oko 1.500 evra mesečno. Za branje malina nude se zarade i do 200.000 dinara mesečno.

Posla ima i za one koji žele da rade van granica Srbije. Već godinama mnogi sezonci odlaze u susedne zemlje, pre svega u Hrvatsku i Crnu Goru, gde je potražnja za radnicima u ugostiteljstvu konstantno velika. Traže se konobari, šankeri, kuvari, pomoćni radnici u kuhinji, sobarice, recepcioneri i druga ugostiteljska zanimanja.

Poslodavci uglavnom nude slične uslove – obezbeđen smeštaj i ishranu, radnu dozvolu, legalno zaposlenje i redovnu zaradu. Kako iskusnog kadra nedostaje, mnogi poslodavci nude i mogućnost povratka na posao i naredne sezone.

Oni koji se odluče za rad u Hrvatskoj mogu da zarade više nego u Crnoj Gori. Tako kuvari u Crnoj Gori mogu da računaju na platu od 1.600 do 2.100 evra mesečno, dok se u Hrvatskoj zarade kreću oko 2.500 evra. Slično je i kod drugih ugostiteljskih zanimanja. Posao sobarice u Crnoj Gori plaćen je od oko 800 evra pa naviše, dok je u Hrvatskoj početna zarada oko 1.200 evra.

Posao i preko studentskih zadruga

Leto je i period kada privremeno radi veliki broj mladih, najčešće posredstvom studentskih zadruga. Regionalni direktor Studentske zadruge „Boks poslovi“, Jovan Vlaški, kaže da je ponuda poslova dobra, da su najtraženiji radnici u ugostiteljstvu i trgovini, kao i da je tokom letnjih meseci interesovanje za rad veliko.

- Visina satnice zavisi od više faktora i kreće se od 371 dinara pa naviše. Najplaćeniji su teški fizički poslovi, gde satnica dostiže i 900 dinara. Zarada zavisi od poslodavca, radnog vremena i vrste posla, a dnevnice se uglavnom kreću od oko 2.000 dinara pa naviše - kaže Vlaški.

Praktično, radnici u ugostiteljstvu u Crnoj Gori mogu da očekuju mesečne zarade od oko 800 do 2.100 evra, a u Hrvatskoj od 1.200 do čak 3.000 evra, koliko može da zaradi glavni kuvar.