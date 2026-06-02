Prema novim pravilima koja priprema Narodna banka Srbije u skladu s regulativom Evropske unije, građani će, pre nego što se odluče za podizanje kredita, moći da angažuju nezavisnog savetnika da im pomogne u donošenju odluke, pa neće, kao do sada, zavisiti isključivo od saveta bankara koji im nudi kredit.

Druga novina se odnosi na kontrolu odloženog plaćanja na rate, ali ne onog preko bankarskih kreditnih kartica, već na kupovine koje finansiraju trgovci iz svojih sredstava.

Kreditni posrednici

Podsetimo, u martu 2023. godine donet je novi zakon kojim su uvedena brojna nova prava korisnika finansijskih usluga, a sad je u toku potpuno usklađivanje s direktivama Evropske unije.

Kako je objasnio generalni direktor Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije Bojan Terzić, do sada su građane o kreditima mogle da savetuju isključivo banke, a sad se uvodi mogućnost da to čine i svi drugi davaoci usluga.

- Davaoci finansijskog lizinga takođe savetuju korisnike, ali uvodimo i mogućnost da te savete pružaju kreditni posrednici koji su nezavisni od banke, a koji će moći da savetuju korisnike i da im kažu: "Trenutno imate ovakvu ponudu stambenih kredita" - rekao je Terzić za RTS i dodao da više neće biti sitnih slova i da će postojati jasna pravila oglašavanja.

Što se tiče plaćanja na rate, Terzić je objasnio da će i dosadašnji modeli odloženog plaćanja biti dostupni, ali da će biti regulisani.

- Taj BNPL model (Buy Now, Pay Later - kupi sada, plati kasnije) zastupljeniji je u Evropskoj uniji i pojavljuje se pre svega u digitalnoj formi, dakle kod nekih digitalnih platformi i slično. I rizik u tome je ta takozvana kompulsivna kupovina. Nema kamatne stope, ali ukoliko u tom nekom roku ne platite, onda se naplaćuju prilično visoke kamatne stope i vrlo često postoji rizik da upadnete u to kolo zaduživanja - naglasio je Terzić i kao primer naveo prodaju mobilnih telefona na rate.

IZBEGAVANJE SUKOBA INTERESA: PROVIZIJU POSREDNICIMA PLAĆAJU GRAĐANI, NE BANKE Bojan Terzić iz NBS objašnjava da je očigledno da je potrebno da na našem tržištu postoji neko ko će upoređivati bankarske ponude za korisnike i davati im savete, ali mora se voditi računa o sukobu interesa. - Ali, da bi izbegli sukob interesa, dakle da ti posrednici plasiraju kredite onih banaka od kojih dobijaju najveće provizije, uvedeno je pravilo da kreditni posrednici mogu da uzimaju isključivo proviziju od klijenata, a ne od banaka - ističe Terzić.

Potrošač mora biti obavešten

Da je mogućnost angažovanja nezavisnog kreditnog posrednika prilikom podizanja kredita trebalo da donese nešto dobro, smatra i Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača (NOPS).

- To je dobra ideja. Svaka konkurencija bi trebalo da donese nešto dobro, ali Narodna banka Srbije bi trebalo da sprovodi neprestanu kontrolu njihovog rada kao što radi s bankama. Važno je da potrošač bude upoznat s važnim parametrima kako bi na kraju krajeva video da li mu to odgovara - ističe Nikolić za Kurir.

Prema njegovim rečima, odloženo plaćanje - BNPL - kod nas je uvedeno tiho i na mala vrata, ali dobro je što će sada potrošač morati da bude obavešten šta sledi ukoliko kasni s plaćanjem rata.