U odvojenim obraćanjima medijima, kancelar i vicekancelar su predstavili glavne crte budžeta za 2027. godinu, kao i osnovne obrise planirane reforme zdravstvenog sistema, piše Dojče vele (Deutsche Welle).

O detaljima ovih planova, ali i o drugim pitanjima, vlada se nedavno toliko žestoko prepirala da su neki posmatrači nagađali o prevremenom raspadu koalicije, i to nakon manje od godinu dana na vlasti. Nedavno je, navodno, Merc vikao na svog zamenika Klingbajla, koji je ujedno i ministar finansija, što nijedan od njih nije demantovao.

Uštede u zdravstvu i porez na šećer

Prvi je pred novinare stao kancelar Merc, uz ministarku zdravlja Ninu Varken (Nina Warken, CDU), koja u narednoj godini planira da u zdravstvenom sistemu uštedi oko 16 milijardi evra, nešto manje od prvobitnog plana. Pacijenti u Nemačkoj ubuduće se moraju pripremiti na veće participacije za lekove, kao i na manju državnu podršku za troškove zubnih proteza. Novost je i planirani porez na šećer, koji bi trebalo da stupi na snagu 2028. godine. Uštede će se, naglasio je Merc, odnositi i na mnoga druga područja.

- Želimo pravednost u našoj zemlji. Zato svi moraju da daju svoj doprinos: lekari, bolnice, apoteke, farmaceutska industrija, osiguranici, ali i poslodavci - poručio je Merc.

Poseban spor u vladi izazvalo je pitanje da li primaoci socijalne pomoći – dugotrajno nezaposleni ili radno nesposobna lica – i dalje treba da budu zdravstveno osigurani iz poreskih sredstava. Socijaldemokrate su se zalagale za dalekosežne promene, dok njihovi koalicioni partneri iz unije CDU/CSU nisu hteli previše da opterete državni budžet. Kompromisom je predviđeno da će država narednih godina učestvovati u plaćanju tih troškova, koje su do sada u potpunosti snosili osiguranici. Pomoć će krenuti sa 250 miliona evra i postepeno će rasti iz godine u godinu.

Rast izdvajanja za odbranu i kritike planova

Merc je napomenuo da reformu još uvek mora da usvoji Bundestag, ali su kritike odmah usledile. Humanitarna organizacija Diakonie upozorila je na posledice. „Strahujemo da će ovaj paket ušteda u zakonskom zdravstvenom osiguranju ići na štetu onih koji ionako imaju malo novca“, izjavio je predsednik organizacije Ridiger Šuh (Rüdiger Schuch).

Nakon kancelara, vicekancelar i ministar finansija Lars Klingbajl predstavio je smernice budžeta za 2027. godinu. Izdvajanja od oko 543 milijarde evra predstavljaju povećanje od oko 20 milijardi u odnosu na 2026. godinu, što se pre svega objašnjava većim troškovima za odbranu. Za sva ostala područja Klingbajl je najavio dalje uštede: planirano je da se u penzionom sistemu uštedi oko četiri milijarde evra, dok bi dodatne tri milijarde trebalo da donese efikasnija digitalizacija.

Tramp najveći krivac

Klingbajl je za napetu budžetsku situaciju imenovao i krivca: američkog predsednika Donalda Trampa. Prema njegovim rečima, Tramp je svojom nepredvidivom carinskom politikom prvo naneo štetu privredi, koja se početkom godine ipak blago oporavila. To je, kaže, trajalo samo do izraelsko-američkih napada na Iran krajem februara.

- Moramo konstatovati da je Trampov neodgovorni rat sa Iranom i globalni šok cena energije, koji je time izazvan, prepolovio naš privredni rast. Dinamika je za sada zaustavljena - rekao je Klingbajl.

Uprkos tome, predsednik nemačkih socijaldemokrata smatra da je na dobrom putu.

- Želim ovde još jednom vrlo jasno da kažem: moj najvažniji cilj je da obezbedim radna mesta, stvorim nova radna mesta i podstaknem privredni rast u našoj zemlji - istakao je on.

Spor oko penzija

I kancelar Merc je pre njega naglasio da ovaj dan pokazuje kako je vlada i te kako sposobna za kompromise, dodavši da su trzavice u saradnji normalne u demokratiji. Te trzavice su se nedavno pojavile oko pitanja penzija. Stručna komisija bi do leta trebalo da izradi plan sanacije hronično deficitarnog penzionog sistema.

Međutim, kancelar je i pre toga naljutio koalicionog partnera izjavom na kongresu udruženja banaka pre desetak dana.

- Zakonsko penziono osiguranje ubuduće će najviše služiti kao osnovna sigurnost za starost. Ono više neće biti dovoljno za očuvanje životnog standarda - rekao je Merc.

Budući da je državna penzija, posebno u istočnim saveznim pokrajinama, za mnoge jedino osiguranje za starost, više predstavnika SPD-a optužilo je Merca da takvim izjavama nepotrebno uznemirava građane.