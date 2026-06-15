Slušaj vest

Kako je saopštilo ministarstvo, period podnošenja zahteva je od 15. juna do 15. jula 2026. godine. Način prijave je isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar (odnosno portala ePodsticaji), a iznos podsticaja: 1.000 dinara po košnici pčela. Podsticaj se ostvaruje za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica.

Značaj pčelarstva za domaći agrar

Povodom raspisivanja javnog poziva, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je da je podrška pčelarstvu jedan od važnih segmenata agrarne politike Republike Srbije.

Prema njegovim rečima, pčelarstvo ima višestruki značaj za našu poljoprivredu i ukupan ekosistem, jer pored proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda, pčele imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i očuvanju biodiverziteta, što direktno utiče na produktivnost brojnih poljoprivrednih kultura.

- Upravo zato nastavljamo da ulažemo u razvoj ovog sektora i obezbeđujemo stabilnu podršku našim pčelarima - istakao je ministar Dragan Glamočić i pozvao sve pčelare koji ispunjavaju propisane uslove da iskoriste mogućnost ostvarivanja podsticaja i blagovremeno podnesu zahteve. Cilj je da se domaćim pčelarima obezbedi dodatna sigurnost u proizvodnji, očuvanje pčelinjeg fonda i uslovi za dalje unapređenje proizvodnje i konkurentnosti na tržištu.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • Upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu;
  • Izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu;
  • Prijavili su gajenje pčelinjih društava i HID broj;
  • Obeležili su i registrovali košnice u Centralnoj bazi podataka;
  • Uredno su prijavili stanje i promene podataka o pčelinjacima;
  • Vlasnici su prijavljenih košnica (ili su košnice u vlasništvu člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), u skladu sa važećim propisima.

Tekst Javnog poziva dostupan je na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja, a zvanična internet prezentacija eAgrar nalazi se na adresi: https://eagrar.gov.rs.

Biznis Kurir

Ne propustiteDruštvoZavlače se u kuće, napadaju iznenada, a mogu izazvati ozbiljne posledice po zdravlje! Vladica upozorio: Zmije više nisu problem, stižu "rođene ubice"
gnezdo stršljenova
SRBI NA KIMARSIĆI SU DRŽALI PČELE ONOLIKE GODINE, A NIJE IM PALO NA PAMET DA OD TOGA MOGU I OVO DA PRAVE! Sve dok nisu dobili poklon, a onda je sinula ideja (FOTO/VIDEO)
sapuni_4.jpg
Moj biznisSrbi poludeli za ovom revolucijom u čaši: Mladi pčelar iz Požarevca pravi vino isključivo od meda, evo zašto je kristalizacija zapravo dokaz kvaliteta
vino.jpg
InfoBizBez njih bi nam tanjiri bili prazni, zato u Srbiji sad imaju hotel: Nesvakidašnji objekti nikli u Futogu, uskoro će i u još gradova u Srbiji
Hotel za pčele u Futogu