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Kako je saopštilo ministarstvo, period podnošenja zahteva je od 15. juna do 15. jula 2026. godine. Način prijave je isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar (odnosno portala ePodsticaji), a iznos podsticaja: 1.000 dinara po košnici pčela. Podsticaj se ostvaruje za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica.

Značaj pčelarstva za domaći agrar

Povodom raspisivanja javnog poziva, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je da je podrška pčelarstvu jedan od važnih segmenata agrarne politike Republike Srbije.

Prema njegovim rečima, pčelarstvo ima višestruki značaj za našu poljoprivredu i ukupan ekosistem, jer pored proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda, pčele imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i očuvanju biodiverziteta, što direktno utiče na produktivnost brojnih poljoprivrednih kultura.

- Upravo zato nastavljamo da ulažemo u razvoj ovog sektora i obezbeđujemo stabilnu podršku našim pčelarima - istakao je ministar Dragan Glamočić i pozvao sve pčelare koji ispunjavaju propisane uslove da iskoriste mogućnost ostvarivanja podsticaja i blagovremeno podnesu zahteve. Cilj je da se domaćim pčelarima obezbedi dodatna sigurnost u proizvodnji, očuvanje pčelinjeg fonda i uslovi za dalje unapređenje proizvodnje i konkurentnosti na tržištu.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja ispunjavaju sledeće uslove:

Upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu;

Izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu;

Prijavili su gajenje pčelinjih društava i HID broj;

Obeležili su i registrovali košnice u Centralnoj bazi podataka;

Uredno su prijavili stanje i promene podataka o pčelinjacima;

Vlasnici su prijavljenih košnica (ili su košnice u vlasništvu člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), u skladu sa važećim propisima.

Tekst Javnog poziva dostupan je na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja, a zvanična internet prezentacija eAgrar nalazi se na adresi: https://eagrar.gov.rs.