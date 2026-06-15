Otvoren javni poziv za pčelare: Država daje 1.000 dinara po košnici, prijave isključivo preko eAgrara
Kako je saopštilo ministarstvo, period podnošenja zahteva je od 15. juna do 15. jula 2026. godine. Način prijave je isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar (odnosno portala ePodsticaji), a iznos podsticaja: 1.000 dinara po košnici pčela. Podsticaj se ostvaruje za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica.
Značaj pčelarstva za domaći agrar
Povodom raspisivanja javnog poziva, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je da je podrška pčelarstvu jedan od važnih segmenata agrarne politike Republike Srbije.
Prema njegovim rečima, pčelarstvo ima višestruki značaj za našu poljoprivredu i ukupan ekosistem, jer pored proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda, pčele imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i očuvanju biodiverziteta, što direktno utiče na produktivnost brojnih poljoprivrednih kultura.
- Upravo zato nastavljamo da ulažemo u razvoj ovog sektora i obezbeđujemo stabilnu podršku našim pčelarima - istakao je ministar Dragan Glamočić i pozvao sve pčelare koji ispunjavaju propisane uslove da iskoriste mogućnost ostvarivanja podsticaja i blagovremeno podnesu zahteve. Cilj je da se domaćim pčelarima obezbedi dodatna sigurnost u proizvodnji, očuvanje pčelinjeg fonda i uslovi za dalje unapređenje proizvodnje i konkurentnosti na tržištu.
Ko ima pravo na podsticaje?
Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja ispunjavaju sledeće uslove:
- Upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu;
- Izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu;
- Prijavili su gajenje pčelinjih društava i HID broj;
- Obeležili su i registrovali košnice u Centralnoj bazi podataka;
- Uredno su prijavili stanje i promene podataka o pčelinjacima;
- Vlasnici su prijavljenih košnica (ili su košnice u vlasništvu člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), u skladu sa važećim propisima.
Tekst Javnog poziva dostupan je na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja, a zvanična internet prezentacija eAgrar nalazi se na adresi: https://eagrar.gov.rs.
Biznis Kurir