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Zbog izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta "Miloš Veliki" i "Moravskog koridora", naplatna stanica Preljina, ključna petlja na auto-putu Miloš Veliki neće biti u funkciji od sutra do 26. juna, odnosno neće biti moguće isključenje i uključenje na auto-put "Miloš Veliki".

Navedeno je da će se tokom zatvaranja te petlje, od sutra u 06 časova, saobraćaj ka Čačku i Kraljevu odvijati izmenjeno.

Za korisnike koji iz pravca Beograda idu za Čačak ili Kraljevo važiće sledeća putanja kretanja: državni put I A reda broj 2 - isključenje na denivelisanoj raskrsnici "Takovo" - državni put II A reda broj 177 - državni put I B reda broj 22 i državni put I B reda broj 23.

Za korisnike koji iz pravca Požege idu ka Čačku ili Kraljevu, važiće sledeća putanja kretanja: državni put I A reda broj 2 - isključenje na denivelisanoj raskrsnici "Pakovraće" - državni put I B reda broj 23 i dalje državni put I B reda broj 22.

Takođe, na obilaznoj putanji, na svim karakterističnim lokacijama, predviđena je adekvatna putokazna signalizacija za vođenje saobraćaja.

Biznis Kurir/Telegraf

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