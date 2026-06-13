Pametni 5G auto-put, dva metra širi od drugih! Kraljevo se konačno spaja sa Čačkom, evo kada će deonica biti puštena za saobraćaj
Direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić najavio je danas da će za desetak dana biti puštena u saobraćaj nova deonica Moravskog koridora, duga oko 29 kilometara, koja povezuje petlje Preljina-Čačak i Adrani-Kraljevo. Takođe je istakao da se završetak kompletnog Moravskog koridora očekuje do kraja ove godine.
Antić je naveo da je u planu da tokom ove godine bude otvoreno više od 100 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica širom Srbije.
Kako je rekao, nova deonica Moravskog koridora predstavlja značajan infrastrukturni iskorak za Kraljevo, jer će grad dobiti znatno bolju povezanost sa ostatkom zemlje.
- Ponosni smo i što smo uspeli da Kraljevo stavimo na mrežu auto-puteva i da Rašku oblast dodatno unapredimo - rekao je Antić gostujući na TV Prva.
On je podsetio da ukupna dužina Moravskog koridora iznosi 112 kilometara, dok će za desetak dana biti otvoreno još oko 29 kilometara.
- Mi smo do sada pustili u saobraćaj nekih 72 kilometra, od Pojata do Vrbe. Vrba je već na teritoriji grada Kraljeva i sada puštamo u saobraćaj deonicu od petlje Preljina-Čačak, do petlje Adrani-Kraljevo, otprilike 29 kilometara najmodernijeg i najboljeg auto-puta koji radimo u Srbiji. Auto-put koji je širi gotovo dva metra od svih ostalih auto-puteva. Ima tu dodatnu bezbednosnu komponentu, ima i komponentu pametnog autoputa sa svim upozorenjima, signalizacijama, praćenjem ključnih parametara. Jedna fantastična deonica - rekao je Antić.
Prema njegovim rečima, u okviru ovog projekta realizovano je i oko 25 kilometara hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave.
- U dobrom delu to je novo korito Zapadne Morave, u drugom delu to je, da kažem, izgradnja dodatne zaštite pored auto-puta i taj deo Morave će biti daleko bolje organizovan i ljudi će biti bolje zaštićeni od onih poplavnih talasa sa kojima smo se suočavali u prethodnom periodu - naglasio je Antić.
On je istakao da će Moravski koridor biti prvi digitalizovani 5G auto-put u Srbiji.
Govoreći o daljim planovima, rekao je da se završetak celokupnog koridora očekuje do kraja godine.
- Ostaje nam još 12 kilometara, to je od petlje Adrani do petlje Vrba, sve na teritoriji grada Kraljeva, i to ćemo završiti do kraja godine - rekao je on.
Antić je ocenio da je Moravski koridor od posebnog značaja jer po prvi put povezuje istok i zapad Srbije, kao i Koridor 10 sa Koridorom 11, odnosno auto-putem Miloš Veliki.
- On predstavlja jednu poprečnu vezu koja omogućava sada jedno potpuno, dobro i kvalitetno organizovanje saobraćaja u čitavoj Srbiji. On predstavlja i najbolje veze, u budućnosti između svih onih putnih pravaca koji dolaze-Koridorom 10 iz pravca Bugarske, iz pravca Severne Makedonije, sa svim onim što gravitiraju u Zapadnoj Srbiji, a sutra i Republici Srpskoj, odnosno BiH i Crnoj Gori - objašnjava Antić.
Dodao je da će se sa završetkom Moravskog koridora uspostaviti kvalitetna veza od Pojata do Preljine, koja se dalje nastavlja ka Požegi novom deonicom auto-puta dugom oko 30 kilometara.
- Sad kreće da se radi deo auto-puta prema Dugoj Poljani, odnosno Crnoj Gori, i treba da krene da se radi deo od Požege prema Kotromanu, odnosno ta prva deonica. Pravimo savršenu organizaciju saobraćaja u Srbiji sa jedne strane. S druge strane, Moravski koridor povezuje tri važna okruga - Rasinski, Raški i Moravički okrug, a na njega se naslanja i Šumadijski okrug zbog veze koju ćemo imati od obilaznice oko Kragujevca prema Mrčajevcima - rekao je on.
Kako je naveo, području koje gravitira ovom koridoru pripada oko 500.000 stanovnika.
- To je za tih 500.000 ljudi spektar novih šansi. Ubrzava im saobraćajne mogućnosti, povećava mogućnosti kada je školovanje u pitanju, odlazak iz jednog mesta u drugo mesto, više šanse za biznis i dolazak investicija. Sam Moravski koridor će doneti i tri nove industrijske zone - rekao je Antić.
Najavio je i da se početkom avgusta očekuje otvaranje prve deonice Dunavskog koridora u dužini od 29 kilometara.
- Očekujem da će kolege iz 'Puteva Srbije' pustiti takođe u avgustu prvu deonicu obilaznice oko Kragujevca. Čeka nas puštanje u saobraćaj i deonice koju mi realizujemo, brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci - još jedna nova veza sa Republikom Srpskom - rekao je Antić.
Pored novih saobraćajnica, "Koridori Srbije" rade i na drugim značajnim infrastrukturnim projektima, među kojima je i Fruškogorski koridor. Reč je o brzoj saobraćajnici dugoj 44 kilometra između Rume i Novog Sada, sa tunelom Iriški venac, koji će sa svojih 3,5 kilometara biti najduži tunel u Srbiji, kao i novim mostom preko Dunava.
- Očekujem da ćemo u narednih nekoliko dana prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na tom mostu preko Dunava - rekao je on.
Antić je dodao da se intenzivno radi i na projektu auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, kao i na projektu "Osmeh Vojvodine".
- Radimo onu deonicu od Bačkog Brega do Sombora, nekih 22 km. Planiramo, veoma brzo da ulazimo i u radove deonice od auto-puta Novi Sad-Subotica, kod Petlje Vrbas, da krenemo i sa te strane da spajamo prema Somboru. I nadam se da ćemo veoma brzo krenuti u izgradnju brze sobraćajnice Vožd Karađorđe. Potpisali smo ugovor za prve dve deonice, od petlje Mali Požarevac-Sopot-Mladenovac-Orašac-Aranđelovac, i sa druge strane od auto-puta Miloš Veliki kod Čibutkovice, prema Aranđelovcu, i krećemo da radimo avgust ili septembar - naglasio je direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić.
Biznis Kurir/RTV