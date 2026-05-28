Izgradnja Moravskog koridora, najmodernijeg auto-puta u Srbiji, ulazi u završnu fazu, a radovi su ubačeni u petu brzinu. Sada se i grad Čačak spaja sa Moravskim koridorom izgradnjom nove saobraćajnice.

Zbog radova na izgradnji tog nedostajućeg kraka državnog puta koji će povezati auto-put Moravski koridor sa kružnim tokom Konjevići, od 28. maja do kraja juna biće obustavljen saobraćaj na pojedinim lokalnim putevima u Konjevićima.

- Za saobraćaj će biti zatvoreni lokalni Živanića put i put ka Moravi. Putnički saobraćaj biće preusmeren na alternativne lokalne saobraćajnice, dok će na tim alternativnim pravcima biti zabranjeno kretanje teretnih vozila, potvrđeno je za RINU u nadležnom preduzeću.

Poručuju da će svi radovi biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.

Nadležni apeluju na vozače da poštuju privremenu signalizaciju i koriste alternativne pravce tokom trajanja radova.

Podsećamo, Moravski koridor, prvi digitalni auto-put u Srbiji, trebalo bi da bude otvoren do Vidovdana. Moravski koridor predstavlja apsolutnu prekretnicu u putnoj infrastrukturi Srbije i koji će promeniti ekonomsku sliku centralne Srbije.

Ukupne dužine oko 110 kilometara, ovaj pravac je osmišljen kao najsavremeniji i najširi auto-put u zemlji, projektovan za bezbedno kretanje brzinama do 130 kilometara na čas.

Ovo je ujedno i prvi potpuno digitalizovani 5G auto-put u državi, koji obezbeđuje kontinuiran internet signal duž cele trase. U skladu sa najvišim direktivama Evropske unije, vozila na ovoj deonici imaće direktnu vezu sa softverom, dok digitalne table u realnom vremenu pružaju informacije o saobraćajnim gužvama, vremenskim prilikama i opštem stanju na putu, čime se bezbednost i kvalitet putovanja podižu na najviši mogući nivo.

Novi koridor direktno povezuje sve veće gradove u dolini Zapadne Morave - Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac - integrišući područje u kojem živi više od 500.000 ljudi.

Pored transportnog umrežavanja, projekat nudi i trajno rešenje višedecenijskog problema poplava u ovom regionu. S obzirom na to da se najsavremeniji auto-put gradi "na tri Morave", projekat obuhvata masivnu regulaciju rečnih tokova, pre svega Južne i Zapadne Morave. U okviru ovih radova biće regulisana rečna korita u impozantnoj dužini od 68 kilometara.