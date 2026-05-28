Vlada je na današnjoj sednici usvojila uredbu o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima mleka u prahu, a za sprovođenje ove mere obezbeđena su sredstva od 300 miliona dinara.
Vanredna interventna mera Vlade: Proizvođačima mleka u prahu sredstva od 300 miliona dinara
Vlada Srbije saopštila je da uredba usvojena sa ciljem očuvanja stabilnosti tržišta mleka i mlečnih proizvoda i jačanja domaće mlekarske industrije.
Uredbom je predviđena finansijska podrška za isporuku mleka u prahu proizvedenog od mleka domaćeg porekla, čime se obezbeđuju uslovi za održivost proizvodnje, sigurniji plasman proizvoda i očuvanje kontinuiteta proizvodnje u sektoru mlekarstva.
Za sprovođenje ove mere u budžetu Republike Srbije za 2026. godinu obezbeđena su sredstva u iznosu od 300 miliona dinara, navedeno je u saopštenju.
