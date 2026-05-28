Fotografisanje i snimanje tokom leta avionom danas je za mnoge putnike sasvim uobičajeno. Pogled kroz prozor, obrok u avionu ili selfi pre odmora često završavaju na društvenim mrežama. Iako većina avio-kompanija dozvoljava privatne fotografije i video-snimke, problemi mogu nastati ako se bez dozvole snimaju drugi putnici ili članovi posade.

Britiš ervejz pooštrio pravila za putnike

Prema pisanju portala WMN, Britiš ervejz dodatno je pojasnio svoja pravila ponašanja u avionu. Nova pravila navode da putnici ne smeju da snimaju, fotografišu ili prenose uživo članovi posade bez njihove saglasnosti. Kršenje tih pravila može se smatrati neprihvatljivim ponašanjem.

U ozbiljnijim slučajevima avio-kompanija može putniku zabraniti nastavak putovanja, prijaviti incident nadležnim službama ili preduzeti druge mere. I dalje su dozvoljeni privatni snimci, poput pogleda kroz prozor ili ličnih uspomena sa putovanja, pod uslovom da se druge osobe ne snimaju bez pristanka.

Pravila kod drugih avio-kompanija

I Lufthanza dozvoljava fotografisanje i snimanje u avionu, ali naglašava da pritom moraju da se poštuju prava i privatnost drugih osoba. Ako se narušava privatnost putnika ili članova posade, osoblje može zabraniti dalje snimanje.

Slična pravila imaju i niskobudžetne avio-kompanije. Rajner, prema pisanju Independenta, izričito zabranjuje fotografisanje i snimanje zaposlenih na aerodromu ili u avionu bez njihove dozvole. Privatne fotografije sopstvenog sedišta ili pogleda kroz prozor ostaju dozvoljene.

Kod izi džeta pravila su gotovo ista: lične fotografije i video-snimci su dozvoljeni sve dok ne ometaju druge putnike. Međutim, snimanje članova posade ili drugih putnika bez pristanka nije dozvoljeno.

Za putnike to znači da fotografija zalaska sunca iznad oblaka uglavnom nije problem. Međutim, snimanje osoblja, suseda u avionu ili mogućih sukoba tokom leta može brzo dovesti do neprijatnosti i problema sa posadom.