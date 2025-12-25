Slušaj vest

Pilot Garet Rej na svom YouTube kanalu podelio je informacije o zaradi koju ostvaruje leteći sa aerodroma u Njujorku. Kako je naveo, trenutno radi kao prvi oficir, odnosno kopilot, i po satu leta zarađuje oko 213,97 američkih dolara, što iznosi približno 199 evra.

Ipak, Rej ističe da pilotski posao ne podrazumeva klasično radno vreme od 9 do 17 časova. Njegov raspored često uključuje dane bez letenja, kao i duge pauze između letova.

Kao primer navodi jednu od omiljenih linija, relaciju između aerodroma Džon F. Kenedi (JFK) i Feniksa u Arizoni, koja podrazumeva čak 24 sata pauze između letova. Iako mu je ova ruta prijatna, Rej naglašava da ona nije naročito isplativa, jer je van kuće ukupno oko 40 sati, dok mu se plaća samo 10 sati provedenih u vazduhu. Zbog toga se sve više usmerava ka letovima koji omogućavaju veću zaradu uz kraće zastoje.

- Današnji let uključivao je rutu od LaGvardije (LGA) do Dalasa (DFW) i nazad - rekao je Rej za Daily Mail.

Tokom takozvanih "zastoja", odnosno perioda kada putuje kao putnik kako bi stigao do naredne destinacije, Rej koristi vreme za rad na laptopu i nastoji da pauze između letova iskoristi što produktivnije.

- Za nešto više od sedam sati leta zaradio sam 1.556 dolara (1.447 evra), a ukupno sam bio van baze nešto više od devet sati - objasnio je.

- Ovo je idealna situacija. Istina, ustao sam veoma rano, ali sam bio kući već do tri popodne.

U proseku, Rej mesečno leti oko 80 sati, što mu donosi zaradu od približno 17.109 dolara, odnosno oko 15.921 evro. U slučaju unapređenja na poziciju kapetana, njegova satnica bi mogla da poraste na 350 dolara, što je približno 325 evra po satu. To bi mu omogućilo mesečnu zaradu i do 27.199 dolara, odnosno oko 25.312 evra.