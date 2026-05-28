Slušaj vest

Hrvatska Vlada donela je odluku na današnjoj sednici da proda kompleks Naučno-studijskog centra Kumrovec i okolno zemljište, deo nekadašnjeg Spomen doma Kumrovec izgrađenog 1974. godine, koji je korišćen i kao smeštajno-kongresni centar. Kumrovec, kao rodno mesto Josipa Broza Tita decenijama je važio za simbol bivše Jugoslavije.

Spomen dom je, uz nekadašnju Političku školu, koja je takođe više puta bila ponuđena na prodaju, proglašen projektom od strateškog značaja za Hrvatsku, a njime od 2023. godine upravlja Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine.

Odlukom Vlade, prodaja kompleksa Naučno-studijskog centra biće sprovedena putem javnog konkursa prikupljanjem ponuda, sa početnom cenom od 2,7 miliona evra, koliko iznosi ukupna tržišna vrednost nekretnina. Cilj je revitalizacija kompleksa, jačanje turističke ponude tog područja, kao i sprečavanje propadanja objekata i troškova njihovog održavanja.

Prema prostornom planu, područje je predviđeno za privrednu i ugostiteljsko-turističku namenu, odnosno za hotel. Pored kupoprodajne cene, kupac će biti u obavezi da plati i trošak izrade procene vrednosti nekretnine u iznosu od 2.833 evra, kao i trošak energetskog sertifikata od 10.350 evra.

- Spomen dom zahteva velika ulaganja kako bi ponovo bio stavljen u funkciju - poručio je potpredsednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić.

Kompleks se sastoji od tri povezane građevinske celine ukupne površine 8.386 kvadratnih metara, u okviru kojih se nalaze velika i mala sala, čitaonica sa bibliotekom, poslovne kancelarije, recepcija, kuhinja, restoran, bazen i druge pomoćne prostorije, kao i smeštajni deo sa 62 sobe i pratećim sadržajima.

Konzervatorsko odeljenje u Krapini donelo je 29. aprila 2024. godine rešenje kojim su objekat i veći deo zemljišta stavljeni pod preventivnu zaštitu na period od četiri godine.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, pre zaključenja ugovora o kupoprodaji biće zatraženo izjašnjenje Opštine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije o korišćenju prava preče kupovine.