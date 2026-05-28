Krečenje stana je sve veći izdatak.

- Da li je ovo ok cena za krečenje? - zapitao se jedan Srbin na društvenim mrežama nakon što je kontaktirao molera koji je trebalo da okreči stan njegove majke.

S obzirom na to da nije mogao samostalno da rasudi da li ih je majstor žargonski rečeno "ošišao" ili je cena donekle opravdana, obratio se Reddit zajednici i upitao korinike za mišljenje.

- Dakle, mamin stan od 60 kvadrata, visoki plafon - 3m, sa gletovanjem majstor traži 1.500 evra. Meni se čini da je puno, a ne razumem se i zanima me da li ovo ok cena ili nas je odrao? Nabacao je termine, rekao treba da se bandažira tu i tamo, zaštiti, poprska ovim ili onim, impregnira na nekoliko mesta...- pisalo je u objavi na pomenutoj društvenoj mreži.

Da krečenje ovoliko može da košta, mnogi u komentarima nisu očekivali. Zbog toga su imali vrlo oštre, sarkastične, pomalo duhovite i podrugljive komentare.

- Ako uz to ide i njihov materijal i Punto 2004. godište, onda je okej.

- Dečko, uzmi slobodan vikend, okreči stan i zaradio si 1.500 evra.

- Pre neki dan okrečio sam 67 kvadrata sa 2.90m plafonom i platio 500 evra (njihov materijal)... Mislio sam da je ovo moje puno, ali tvoje je previše.

- Ako je to dobra cena, onda sam očigledno omašio profesiju - 1500 evra za (rekao bih) najviše 3 dana posla... Fino se dosetio čovek.

- Kuću od 80 kvadrata krečimo dva dana, isključivo zato što ne možemo da je okrečimo celu, jer dok se suši farba nemamo gde da spavamo, pa je krečimo pola prvog dana, pola sutradan. Nema logike da ti neko za posao od dva dana naplati 1.500. Sad će da ispadne da on zarađuje 20.000 evra mesečno - bili su samo neki od komentara besnih korisnika društvenih mreža.

Pojedini su naveli da i tehnika kojom farbaju zidove može da utiče, ali da je svakako cena po kvadratu previše visoka.