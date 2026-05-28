Kako se leto približava, sve više porodica postavlja isto pitanje - koliko možemo da izdvojimo za odmor, a da se ne vratimo u minus?

I dok mnogi najpre razmišljaju o destinaciji, stručnjaci ističu da bi redosled morao da bude obrnut: prvo budžet, pa tek onda more. Gostujući u emisiji "150 minuta", finansijski savetnik Dušan Uzelac naglasio je da je planiranje ključ svakog bezbrižnog letovanja.

Odmor se često planira "u evro", pa u računicu ulaze smeštaj, prevoz, hrana, izlasci, izleti, ali i neplanirani troškovi koji se javljaju usput. Upravo ti dodatni izdaci najčešće naprave razliku između dobro isplaniranog budžeta i finansijskog opterećenja po povratku.

- Svaka finansijska odluka ima posledice koje mogu trajati i do godinu dana. Imamo želje i emocije, ali i racio. Nije poenta "Instagram" destinacijama, već u dobrom provodu i balansu. Ono što danas potrošimo, osetićemo u narednih šest do 12 meseci - objašnjava on.

Kredit za letovanje - da ili ne?

Jedna od najvećih dilema jeste da li letovanje treba finansirati kreditom, karticom ili minusom. Prema Uzelcu, problem nije nužno u kreditu, već u navikama.

- Ako nismo uspeli da uštedimo za letovanje, to je signal da imamo problem u upravljanju novcem. Kredit može pomoći samo ako promenimo te navike - upozorava Uzelac.

Ipak, postoje i oni koji svesno biraju plaćanje na rate, čak i kada imaju novac, kako bi zadržali finansijsku sigurnost.

Gde budžet najčešće "puca"?

Jedna od najčešćih grešaka je posmatranje finansija samo na mesečnom nivou. Uzelac objašnjava da je važno razmišljati unapred i uključiti sve godišnje troškove.

- Letovanje, registracija auta, praznici - to su izdaci koji dolaze jednom godišnje, ali moraju biti deo plana. Ako to zanemarimo, imamo lažan osećaj da imamo više novca nego što zapravo imamo - ističe Uzelac.

Luksuz, po njemu, nije egzotična destinacija, već vreme provedeno sa porodicom. Društvene mreže, koje su ranije uticale na izbor odmora, danas imaju sve manji uticaj, jer su ljudi sve svesniji "ulepšane" realnosti. Zato dobro letovanje ne mora biti najskuplje. Uz realan plan, jasno postavljen budžet i malo discipline, moguće je uživati u odmoru bez finansijskog stresa po povratku kući.