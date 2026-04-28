Amerikanci se jagme za nekretnine u Grčkoj

Novo istraživanje otkrilo je najisplativije plaže u Evropi, sa noćenjima već od oko 40 evra, što je dobra vest za sve koji planiraju letnji odmor. Na vrhu spiska nalaze se destinacije u Grčkoj, Hrvatskoj i Portugalu, a stručnjaci savetuju da se sa rezervacijama požuri pre nego što cene letova naglo porastu.

Analizu evropskih destinacija sproveli su stručnjaci za avionske transfere iz kompanije Hoppa, ocenjujući svako mesto prema faktorima poput prosečne cene hotela sa tri zvezdice.

Hrvatska: Kašjuni, Bačvice i Kolovare

Među najpovoljnijim evropskim plažama našle su se i tri hrvatske, dve u Splitu i jedna u Zadru.

Plaža Kašjuni u Splitu ima prosečnu cenu hotelskog noćenja od oko 65 evra. Ova šljunkovita plaža često se hvali zbog čistog i mirnog mora, prelepih pogleda i dobrih uslova za ronjenje.

"Voda je neverovatno čista, mirna kao jezero... Za plivače, ovo je raj! Brda s jedne strane i usidreni brodovi u daljini stvaraju prelep ugođaj", stoji u jednoj recenziji na Tripadvisoru.

Još jedna splitska destinacija na spisku su Bačvice, gde prosečna cena noćenja takođe iznosi oko 65 evra. Obe splitske plaže beleže skoro 13 sati sunca dnevno tokom leta, što je idealno za duge dane na plaži. Bačvice su ujedno i centar zabave, pa su odličan izbor za one koji žele i odmor i provod.

Na spisku je i plaža Kolovare u Zadru, gde cena noćenja u hotelima iznosi oko 69 evra. Ova plaža nosi titulu najsunčanije, sa čak 12,9 sunčanih sati dnevno. Delimično šljunkovita plaža nalazi se u blizini centra Zadra, što je čini praktičnom za posetu, a puna je prodavnica i kafića.

Prema portalu Beach Atlas, "betonski deo plaže savršen je za sunčanje, dok se peščani i šljunkoviti deo nalaze uz njega. Porodicama sa decom plaža Kolovare biće posebno privlačna opcija jer je pod stalnim nadzorom spasilaca i potpuno je prilagođena osobama sa invaliditetom."

Grčka: Faliraki, Agia Marina, Platanias i Myrtos

Najpovoljnija plaža na spisku je Faliraki na grčkom ostrvu Rodosu, gde prosečna cena noćenja u hotelu iznosi oko 42 evra. Osim što je cenovno pristupačna, ova lokacija beleži nula milimetara letnjih padavina i prosečnu temperaturu od 25,7°C, što je čini idealnom destinacijom za sve koji traže zagarantovano sunčano vreme.

Plaža Faliraki, smeštena na severoistočnoj obali ostrva, dobro je opremljena za posetioce i lako dostupna. Na spisku se našla i plaža Agia Marina u Hanji na Kritu, gde hoteli u proseku koštaju oko 70 evra. Duga peščana plaža dobro je opremljena ležaljkama i suncobranima i nalazi se u blizini brojnih restorana.

Jedan posetilac je oduševljeno napisao: "Prekrasna, dobro organizovana plaža sa čistom vodom i opuštajućom atmosferom. Savršena za plivanje, lagane šetnje i mirne trenutke uz more."

Odmah pored nje, takođe na Kritu, nalazi se plaža Platanias, gde noćenje u hotelu u proseku košta oko 70 evra. Ovde nisu samo hoteli povoljni - internet izvori navode da se dve ležaljke mogu naći već za 8 evra.

"Odlična plaža, peščana, delimično šljunkovita, duga i relativno uska. Mnogo restorana i ležaljki", glasi jedna recenzija na Tripadvisoru.

Među grčkim destinacijama je i plaža Myrtos na Kefaloniji, gde hoteli u proseku koštaju oko 71 evro.

"Okružena visokim mermernim liticama i sa pogledom na azurne vode zaliva Myrtos, ova zadivljujuća plaža pruža prizor koji oduzima dah", navodi Tripadvisor.

Portugal: Praia de Faro, Praia da Rocha, Praia da Falésia i Tamariz

Među portugalskim destinacijama na spisku je Praia de Faro, sa prosečnom cenom hotela od oko 69 evra. Ovo mesto svrstava se među najbolje evropske plaže zahvaljujući kratkom vremenu transfera od aerodroma i maloj količini padavina.

Plaža duga skoro pet kilometara nalazi se veoma blizu aerodroma Faro i omiljeno je mesto lokalnog stanovništva. Praia da Rocha je još jedna portugalska destinacija na spisku, gde prosečne cene hotela takođe iznose oko 69 evra.

Najpoznatija je po svojim dramatičnim liticama i kao najšira plaža u regionu Algarve.

"Bilo da tražite uzbuđenje ili sofisticirano mesto za opuštanje, okolina plaže nudi jednu od najprepoznatljivijih i najživljih destinacija u Algarveu. Poznata je po ogromnom prostranstvu zlatnog peska uokvirenog dramatičnim, oker krečnjačkim liticama. I početkom 2026. godine ostaje glavni izbor za putnike koji žele dinamičan odmor koji savršeno spaja iskonsku lepotu obale sa bogatim sadržajem i legendarnim noćnim životom", napisao je jedan posetilac.

Na spisku je i Praia da Falésia u Algarveu, poznata po dramatičnim crvenim peščanim liticama. Hoteli u blizini u proseku koštaju oko 74 evra. Plaža se proteže na više od šest kilometara i posebno je pogodna za planinare i šetače, nudeći veličanstvene poglede.

"Jedinstvena plaža koju vredi posetiti. Boje su prelepe, litice su čarobne, a okean je veoma čist. Nezaobilazno mesto u Algarveu, za mene najdraže!", napisao je jedan zadovoljni posetilac.

Praia da Falésia takođe je osvojila prvo mesto na dodeli nagrada Travellers' Choice Best of the Best za 2024. godinu. Spisak najpovoljnijih odmorišta na moru zaokružuje plaža Tamariz u Kaskaiju, gde noćenje u hotelu takođe košta oko 74 evra.

"Plaža je odmah pored železničke stanice Estoril. Prošetate stotinak metara i nađete se na prelepoj plaži sa finim peskom i čistom, ali hladnom vodom", objašnjava jedna recenzija.

"Na zapadnom kraju su ravne stene i lep pogled na Kaskajš, posebno pri zalasku sunca. Na istočnom kraju plaže nalazi se morski bazen za one koji se ne osećaju prijatno plivajući na otvorenom moru."