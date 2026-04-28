Slušaj vest

Zahvaljujući ovoj državnoj podršci, 60 majki će obezbediti dom svojoj porodici.

Od prve sednice novog sastava Komisije, kojom predsedava ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, održane 21. jula 2025. godine, pa do danas, za ovu namenu je opredeljeno više od 10 miliona evra. Ovaj iznos predstavlja snažan podsticaj porodicama i potvrdu kontinuirane posvećenosti države unapređenju uslova za život roditelja i dece.

Subvencije za majke
Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Za ovu vrstu subvencije, koja podrazumeva mogućnost dobijanja 20% od ukupne vrednosti nekretnine (najviše do 20.000 evra), mogu da apliciraju sve majke koje prvi put stiču nekretninu.

Uslovi konkursa, između ostalog, predviđaju da dete u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti starije od godinu dana, a da ukupan prihod supružnika ne prelazi dve prosečne zarade na republičkom nivou.

Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Od 2022. godine, kada je doneta Uredba, do danas uloženo je oko 25 miliona evra za 1.536 porodica, koje su zahvaljujući ovoj meri obezbedile krov nad glavom.

Biznis Kurir

