Slušaj vest

Dunav je stanište ribe koja može narasti veća od velike bele ajkule. Reč je o moruni (Huso huso), poznatoj i kao kraljica Dunava, koja uprkos skrivenom načinu života proizvodi jednu od najskupljih namirnica na svetu, beluga kavijar, čija cena dostiže i do 20.000 evra po kilogramu.

Ova riba, duga i do osam metara, opstaje na planeti više od 200 miliona godina bez prirodnih neprijatelja. Ipak, danas je suočena sa izumiranjem usled zagađenja, regulacije rečnih tokova i prekomernog izlova. Paradoksalno, upravo visoka vrednost njenog kavijara mogla bi doprineti njenom opstanku, što je tema dokumentarnog filma "Billion Dollar Fish“ ("Riba od milijardu dolara“) redatelja Alfreda Švarcenberger.

Pre pola veka, godišnji ulov jesetri u Dunavu iznosio je oko 2.000 tona, dok je do 2005. godine taj broj drastično opao na svega 20 tona. Kako bi se populacija obnovila, Rumunija je uvela potpunu zabranu ribolova jesetri do 2015. godine i pokrenula programe poribljavanja.

Film prati napore naučnika, među kojima je Radu Suciu iz Danube Delta National Institute u Rumuniji, koji istražuju dno Dunava, prostor o kojem se zna manje nego o površini Meseca. Istovremeno, preduzetnik Robert Raduta vodi jedino ribogojilište u kojem se morune uzgajaju za potrebe poribljavanja, sarađujući sa stručnjacima poput biologa Arkadija Vedraske, koji upozorava da bi ovo mogao biti poslednji film o morunama jer su one već na ivici nestanka.

Poslednje utočište

Danas se moruna može naći samo u Dunavu, na deonici dugoj nekoliko stotina kilometara, što predstavlja njeno poslednje prirodno stanište. Ipak, novi navigacioni projekti, poput produbljivanja i preusmeravanja reke, predstavljaju ozbiljnu pretnju njenim mrestilištima, hranilištima i mestima za prezimljavanje, piše Agroklub.

Prema istraživanju Svetske organizacije za zaštitu prirode (WWF), čovečanstvo je od 1970. godine uništilo 60 odsto populacija životinja, a taj podatak potiče iz izveštaja objavljenog 2018. godine.