Savremena tehnologija sve više ulazi u naše domove, a pametni uređaji polako postaju ključni saveznici u štednji električne energije. Od pametnih sijalica do termostata, automatizacija omogućava preciznu kontrolu potrošnje.

Automatizacija podrazumeva korišćenje sistema koji samostalno upravljaju radom uređaja na osnovu unapred definisanih pravila ili podataka sa senzora. Pametni sistemi mogu i da prilagode rad uređaja prema navikama korisnika.

Na primer, grejanje i hlađenje mogu se automatski smanjiti kada niko nije kod kuće, čime se izbegava nepotrebno trošenje energije. Pametne sijalice, takođe mogu da se uključuju i isključuju automatski ili da menjaju intenzitet svetlosti.

Iako početna ulaganja u pametne uređaje mogu biti viša, dugoročne uštede opravdavaju troškove. Automatizacija ne samo da smanjuje račune, već doprinosi i većem komforu i efikasnosti svakodnevnog života.