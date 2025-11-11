Na šta je najisplativije grejati se

"Tihi potrošači" koji troše struju, čak i onda kada ne rade, mogu činiti i do 10 odsto ukupne potrošnje domaćinstva što uslovljava veće račune.

Postoji veliki broj uređaja koji troše električnu energiju i kada su ugašeni, ali samo tri su zapravo najveći energetski vampiri i to: pametni televizori, punjači i kuhinjski mali aparati.

Račun za struju može znatno da se smanji jednostavnim potezom izvlačenjem kabla iz utičnice.

Televizori

Savremeni televizori troše struju i kada su u standby režimu — u proseku od 3 do 10 vati na sat. Još veći problem predstavljaju risiveri, konzole i ozvučenje koje ostaje uključeno u mrežu.

Ako televizor ne koristite, najbolje je da ga isključite iz utičnice ili da koristite produžni kabl sa prekidačem. Na godišnjem nivou, to može značiti i do 200 kWh uštede.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Punjači

Iako deluju bezazleno, punjači koji ostaju u utičnici i kada ne pune ništa i dalje troše energiju. Jedan punjač možda troši malo, ali njih pet ili šest u prosečnom domaćinstvu već prave razliku.

Ako punjač ostavite uključen 24 sata dnevno, potrošnja se stalno sabira. Rešenje je jednostavno: kada se baterija napuni — izvadite punjač iz utičnice.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kuhinjski aparati i mikrotalasna

Mikrotalasne pećnice, aparati za kafu, tosteri i drugi mali uređaji često ostaju priključeni tokom celog dana.

Iako rade samo nekoliko minuta, njihovi displeji, satovi i elektronika stalno troše struju. Godišnje to može značiti i do 100 kWh dodatne potrošnje.

Isključite ih posle upotrebe i ušteda će biti odmah vidljiva.

Koliko zaista možete da uštedite?

Ako redovno isključujete najčešće "skrivene potrošače", možete smanjiti potrošnju električne energije i do 15 odsto, što za prosečno domaćinstvo znači i uštede od 1.000 do 2.000 dinara mesečno.

Najjednostavnije rešenje je korišćenje pametnih utičnica ili produžnih kablova sa prekidačem.

Na taj način, jednim pritiskom možete isključiti više uređaja odjednom, bez obilaska svake prostorije.