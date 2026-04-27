Iako na godišnjem nivou u NBA ligi zarađuje basnoslovnih 58,5 miliona dolara, Luka nije zaboravio svoju rodnu Ljubljanu, gde je u luksuzne nekretnine uložio skoro osam miliona evra.

Najluksuznija investicija Dončića je impresivni penthaus u novom, ekskluzivnom stambenom kompleksu "Palas Šelenburg“ u samom centru Ljubljane.

Iskeširao 4,2 miliona evra

Za ovu nekretninu košarkaš je izdvojio čak 4,2 miliona evra, a poznato je da je na otvaranju kompleksa prisustvovao i njegov otac, Saša Dončić.

Kada želi da pobegne od gradske vreve, Luka Dončić vreme provodi u svojoj vili u Smlednik, elitnom severozapadnom delu grada poznatom po luksuznim kućama i golf terenima. Ovu vilu je kupio 2019. godine za 1,84 miliona evra preko kompanije u vlasništvu njegove majke. Kuća se prostire na 341 kvadratni metar i nalazi se na placu od 1.408 kvadrata, a dodatno je dokupio i susednu parcelu od 1.079 kvadrata.

Sve odiše luksuzom

Imanje odiše luksuzom, a posebnu vrednost mu daju privatni košarkaški i teniski tereni.

Treća velika investicija vredna 1,9 miliona evra realizovana je 2022. godine u Zadobrova. Ovu kupovinu Dončić je obavio preko svoje kompanije registrovane u Dalasu. Stara kuća je srušena do temelja, a na njenom mestu niče moderna trospratnica od 367 kvadrata, uz veliku garažu od skoro 50 kvadrata.

Kupio i obradivo zemljište

Ipak, ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da je Dončić otkupio i okolne parcele poljoprivrednog zemljišta površine veće od 9.000 kvadratnih metara. Pošto na tom zemljištu nije dozvoljena gradnja, ovim potezom obezbedio je maksimalnu privatnost i izolaciju. Iako je ukupna suma uložena u ove tri lokacije blizu osam miliona evra, današnja tržišna vrednost njegovih nekretnina je znatno veća, što potvrđuje da Luka Dončić povlači šampionske poteze i van košarkaškog terena.