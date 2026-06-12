Slušaj vest

Boravak u hotelu trebalo bi da bude prijatan i opuštajući, ali postoje situacije u kojima ne treba da se ustručavate da zatražite zamenu sobe. Iskusni putnički stručnjak Mark Volters izdvojio je nekoliko okolnosti koje mogu uticati na kvalitet odmora, bezbednost i udobnost gostiju.

Volters, koji je tokom putovanja obišao više od 80 zemalja, objasnio je koje situacije ne bi trebalo tolerisati tokom boravka u hotelu i kada je sasvim opravdano tražiti drugu sobu, prenosi Mirror.

Soba pored lifta može da pokvari odmor

Jedna od stvari na koju bi trebalo obratiti pažnju jeste lokacija sobe u odnosu na lift. Prema njegovim rečima, sobe koje se nalaze u neposrednoj blizini lifta često su izložene pojačanoj buci tokom celog dana i noći.

- Ako vam je važan kvalitetan san, razmislite o tome gde se nalazi vaša soba. U blizini liftova je velika frekvencija ljudi. Tu ćete često čuti goste koji se kasno vraćaju iz provoda ili sa proslava, ali i porodice sa decom koje rano ujutru kreću ka bazenu. Takva mesta su gotovo uvek prometna i bučna - objasnio je Volters.

Ni sobe pored stepeništa nisu najbolji izbor

Stručnjak savetuje i da izbegavate sobe koje se nalaze odmah uz stepenište.

- Stepeništa predstavljaju dodatnu prolaznu zonu u hotelu. Zbog toga se često mogu čuti različiti zvuci i buka, što može narušiti mir tokom boravka - rekao je on.

Osećaj nesigurnosti je dovoljan razlog za promenu sobe

Volters naglašava da gosti ne moraju detaljno da objašnjavaju zašto žele drugu sobu ukoliko se ne osećaju bezbedno.

Foto: Shutterstock

To može da se odnosi na loše brave, vrata koja deluju neispravno, problematične prozore ili neprijatan osećaj zbog okruženja i gostiju u susednim sobama.

- Ne morate nikome da pravdate svoj osećaj nelagodnosti. Reč je o vašoj bezbednosti. Proverite da li vrata mogu dobro da se zaključaju, pregledajte brave i pogledajte kroz špijunku kako biste bili sigurni da je sve u redu - savetuje stručnjak.

Prljava hotelska soba je razlog za reklamaciju

Jedan od najčešćih razloga za traženje zamene sobe jeste nedovoljna čistoća.

To može podrazumevati neuredan krevet, nečisto kupatilo ili tragove prethodnih gostiju koji ukazuju na to da soba nije adekvatno očišćena.

- Dešavalo nam se da zateknemo tragove karmina na ogledalu u kupatilu. Tada je jasno da prostor nije dobro očišćen. Važno je da na takve stvari odmah ukažete osoblju. Ponekad se dogodi da soba bude preskočena tokom čišćenja ili da prethodni gosti kasnije napuste hotel, pa dođe do propusta - zaključio je Volters.

Kada obavezno treba da tražite zamenu hotelske sobe?