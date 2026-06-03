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Španija je postala prva velika evropska zemlja koja uvodi digitalni identitet u ugostiteljstvu, a nova pravila mogla bi da najave budućnost hotelskih prijava širom Evrope.

Od proleća 2026. godine, španski hoteli zakonski su u obavezi da prihvataju vladinu mobilnu aplikaciju MiDNI. Ona omogućava gostima da se prijave jednostavnim skeniranjem QR koda umesto predavanja fizičkog dokumenta na recepciji. Pasoš, bar u obliku u kom ga danas poznajemo prilikom prijave u hotel, polako odlazi u prošlost.

Kako funkcioniše MiDNI?

MiDNI predstavlja digitalnu verziju španskog identifikacionog dokumenta koja se koristi putem mobilnog telefona. Prilikom dolaska u hotel gost generiše privremeni QR kod, koji recepcionar skenira i proverava kroz zvanični državni sistem. Na taj način identitet se potvrđuje za svega nekoliko sekundi, bez potrebe za kopiranjem ili fizičkim zadržavanjem dokumenta. Sistem je osmišljen tako da korisnik može da kontroliše količinu podataka koje deli, u zavisnosti od konkretne potrebe.

Šta se menja za hotele?

Za hotelski sektor digitalna identifikacija donosi bržu prijavu gostiju, manje administrativnih procedura i jednostavnije usklađivanje sa zakonskim obavezama. Posebno tokom letnje sezone, kada recepcije obrađuju veliki broj dolazaka u kratkom vremenu, ovakav sistem mogao bi značajno da skrati čekanja. Ipak, fizički pasoši i lične karte neće biti ukinuti. Hoteli će i dalje morati da prihvataju tradicionalne dokumente, dok će MiDNI predstavljati dodatnu opciju za goste koji žele brži digitalni proces.

Da li Evropa ide istim putem?

Uvođenje MiDNI-ja dolazi u trenutku kada Evropska unija intenzivno razvija projekte digitalnog identiteta i elektronskih novčanika za građane. Stručnjaci smatraju da bi iskustvo Španije moglo da posluži kao model za druge zemlje koje žele da modernizuju procese identifikacije u turizmu. Digitalne avionske karte, online check-in i mobilni ključevi za hotelske sobe već su postali deo svakodnevnog putovanja. Digitalni identitet predstavlja sledeći korak u toj transformaciji.

Budućnost hotelske prijave