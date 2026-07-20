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Pronaći posao na Jadranu koji, osim dobre zarade, uključuje i pomoć oko troškova stanovanja nije česta prilika, ali upravo takvi konkursi trenutno su otvoreni u Komiži na ostrvu Vis.

Javna ustanova Geopark Viški arhipelag raspisala je konkurs za izvršnog direktora ili direktorku UNESCO Global Geoparka Viški arhipelag, sa sedištem u Komiži. Mandat traje četiri godine, uz probni rad od šest meseci, prenosi Slobodna Dalmacija.

Za ovu poziciju predviđena je bruto plata od 3.600 evra mesečno, kao i subvencija za troškove stanovanja u iznosu od 400 evra mesečno.

Kako navode iz Geoparka, u potrazi su za odgovornom, proaktivnom i motivisanom osobom koja će rukovoditi radom ustanove, upravljati timom i projektima, razvijati nova partnerstva i izvore finansiranja, kao i dodatno unaprediti položaj Viškog arhipelaga u UNESCO-ovoj svetskoj mreži geoparkova. Cilj je povezivanje geološke, prirodne i kulturne baštine sa lokalnom zajednicom, uz podsticanje održivog razvoja, obrazovanja, privrede i turizma.

Foto: Profimedia/Franco Banfi / Avalon Creative

Pored toga, zaposlenje nudi i Nautički centar Komiža, koji je raspisao konkurs za kućnog majstora ili majstoricu.

Opis posla obuhvata održavanje objekata, javnih površina i opreme, izvođenje manjih građevinskih, bravarskih i stolarskih radova, održavanje zelenih površina, postavljanje i popravku opreme, pomoć u organizaciji događaja, kao i intervencije nakon nevremena i drugih vanrednih situacija.

Za ovu poziciju predviđena je bruto plata od 2.100 evra. Od kandidata se očekuje da imaju najmanje PKV kvalifikaciju, godinu dana iskustva na sličnim poslovima, vozačku dozvolu B kategorije, potvrdu da nisu osuđivani i opštu zdravstvenu sposobnost.