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Uskoro luksuzna kupovina više neće moći da se obavi pod velom tajnosti. Prilikom kupovine automobila, skupocenog sata, nakita ili nekretnina, građani će morati da otkriju svoj JMBG, PIB ili druge osetljive podatke koji su do sada bili zaštićeni. Nova pravila donosi Evropska unija, a stupanje na snagu planirano je za jul 2027. godine.

Nova EU uredba u borbi protiv finansijskog kriminala

Evropska uredba poznata pod skraćenicom AMLR (Regulativa o sprečavanju pranja novca) ima jasan cilj: efikasnije suzbijanje pranja novca i zatvaranje kanala za finansiranje kriminalnih radnji. Primena ovog zakona iz korena će promeniti način poslovanja velikog broja firmi, jer drastično proširuje obim ličnih podataka koje su preduzetnici dužni da prikupljaju direktno od svojih klijenata.

Ko se nalazi na udaru novih pravila

Nove odredbe više se ne odnose samo na tradicionalni bankarski i finansijski sektor. Pod lupom regulatora naći će se širok spektar delatnosti. Nova pravila obavezuju:

Pružaoce usluga vezanih za kriptoimovinu i crowdfunding platforme,

Zajmodavce i agente za nekretnine,

Prodavce luksuzne robe i dilere automobila,

Umetničke galerije i aukcijske kuće. Identifikacija za sve transakcije iznad 10.000 evra

Kako prenosi ugledni list Dziennik Gazeta Prawna, nova pravila EU primenjivaće se na sve transakcije čija vrednost prelazi 10.000 evra (što na domaćem tržištu iznosi oko 1,17 miliona dinara).

Mala opaska: U originalnim izveštajima medija često se navodi iznos od 43.000 (što je vrednost u poljskim zlotima), ali preračunato u našu valutu, limit iznosi pomenutih milion i po dinara.

Ukoliko vrednost kupovine prelazi ovaj prag, kupac je u obavezi da prodavcu dostavi sve podatke potrebne za sprovođenje detaljne identifikacione procedure. U zavisnosti od vrste transakcije, trgovci će zahtevati JMBG, PIB, IBAN računa i druge dokaze o identitetu.

Bankovni transfer gubi status "automatskog dokaza"

Jedna od ključnih izmena odnosi se na status samog plaćanja. Naime, bankovni transfer više neće automatski potvrđivati zakonitost porekla novca. Dok su do sada ove provere uglavnom bile isključiva odgovornost banaka i matičnih finansijskih institucija, spisak subjekata koji moraju da vrše rigorozne provere sada se drastično širi na same trgovce. Namera evropskih zakonodavaca je jasna – ujednačiti pravila u svim zemljama i maksimalno otežati prikrivanje sumnjivog kapitala.

Trka sa vremenom za preduzetnike