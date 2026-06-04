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Savet EU danas je odobrio otvaranje pregovora o ukidanju rominga sa Albanijom, BiH, Kosovom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Srbijom odnosno proširenja zone "Roming kao kod kuće" (Roam Like at Home) na zapadnobalkanske partnere Unije.

Zamenica ministra za evropske poslove Kipra Marilena Rauna rekla je da se tom odlukom šalje jasan signal posvećenosti EU regionu dodajući da veća povezanost znači veće prilike za građane, biznis i ekonomsku saradnju.

- Radeći na proširenom zajedničkom području rominga činimo prednosti evropske integracije opipljivim u svakodnevnom životu ljudi. To je više od tehničkog koraka - to je konkretna demonstracija naše zajednike budućnosti, jačanja veza širom regiona i potvrda evropskog puta Zapadnog Balkana - rekla je zvaničnica zemlje koja trenutno predsedava EU.

"Roming kao kod kuće" omogućiće potrošačima da pozivaju, šalju poruke i koriste mobilne podatke kada putuju tim područjem bez dodatnih troškova rominga.

Trenutno to područje pokriva EU, zemlje Evropskog ekonomskog prostora (Island, Lihtneštjan, Norveška), kao i Moldaviju i Ukrajinu.

Evropska komisija će sada početi pregovore o sektorskim sporazumima sa svakim partnerom sa Zapadnog Balkana. Ti sporazumi biće zasnovani na postojećim Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju.

Sektorskim sporazumima, navodi se u saopštenju Saveta, biće uspostavljen institucionalni okvir neophodan za njihovu implementaciju i upravljanje.

Pre ulaska u zonu bez rominga partneri EU sa Zapadnog Balkana moraće potpuno da se usklade i primenjuju pravne tekovine Unije u toj oblasti, što će proveravati i odobriti Komisija.

Nakon pozitivne ocene Komisije, zajedničko telo osnovano u skladu sa relevatnim sporazumima moći će da odluči o recipročnom otvaranju roming tržišta EU i regiona.