Vlada Srbije započela je pripremu izmena zakona i pratećih propisa kako bi se omogućilo ukidanje roming troškova za građane Srbije u državama Evropske unije, u okviru režima „U romingu kao kod kuće“ (EU Roam Like at Home – RLAH).

Tim povodom, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut održao je onlajn sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija i šefom Misije Srbije pri EU, Danijelom Apostolovićem. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima i dokumentima koje je potrebno pripremiti i uputiti Evropskoj komisiji, kao i o dinamici rada i mogućnostima za ubrzanje procesa izrade nacrta izmena i dopuna zakona, uredbi, pravilnika i drugih podzakonskih akata koji su neophodni za sprovođenje ovog režima.

Cilj smanjenje troškova

Cilj ovih aktivnosti je da se stvore uslovi za ukidanje roming troškova za građane Srbije prilikom korišćenja mobilnih usluga u državama Evropske unije. Podseća se da je premijer Macut na Samitu lidera Berlinskog procesa u Londonu, u oktobru 2025. godine, izneo predlog da se Srbija što pre uključi u slobodnu roming zonu EU, kako bi cene mobilnih usluga bile izjednačene u celoj Evropi. On je tada istakao da bi to bila snažna poruka Evropske unije građanima Srbije.

Radna grupa radi na pripremi propisa

U cilju potpunog usaglašavanja sa pravnim okvirom EU u oblasti rominga, formirana je posebna radna grupa koja radi na pripremi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i uredbe kojom se u domaće zakonodavstvo prenosi Uredba (EU) 2022/612 Evropskog parlamenta i Saveta o romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u Uniji.

Osim toga, pripremaju se i prateći pravilnici i drugi podzakonski akti neophodni za sprovođenje ovog režima. U radu radne grupe učestvuju predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za evropske integracije, Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i Saveta stranih investitora.