Svet plaćanja menja se brže nego ikada. Sve što nam danas stane u džep - telefon, pametni sat ili narukvica polako postaje i naš novčanik. Mobilna plaćanja više nisu novitet, već realnost koja iz godine u godinu ubrzava tempo, iako Evropa ovu transformaciju ne prati ravnomerno.

Prema podacima banaka 6 odsto svih plaćanja na prodajnim mestima u Evropskoj uniji obavljeno je mobilnim uređajima, što je činilo 7 odsto ukupne vrednosti transakcija. Pre samo pet godina, oba procenta bila su tek 1 odsto. Tehnologija je u međuvremenu promenila navike, a digitalni novčanici postali su standard.

Plaćanje Foto: Shutterstock

Ipak, razlike među državama nisu male. Iako se način plaćanja modernizuje, ukupna slika pokazuje da tradicionalni instrumenti i dalje dominiraju. Gotovinsko plaćanje najčešće se koristi kod manjih plaćanja, dok kartice preuzimaju veći udeo vrednosti (45 odsto), jer se njima plaćaju skuplje kupovine. Mobilna plaćanja rastu iz godine u godinu, ali opet sve zavisi od zemlje do zemlje.

Apsolutni šampion digitalnog plaćanja je Holandija. U ovoj zemlji jedna od pet kupovina (19 odsto) na POS terminalima već se obavlja mobilnim uređajem. Irska i Finska takođe brzo napreduju, dok Slovenija, Hrvatska i Belgija zaostaju sa svega 3 odsto učešća. Među velikim ekonomijama EU, samo Španija prelazi prosek evrozone.

Kada se posmatra ukupna vrednost mobilnih plaćanja, Holandija ponovo prednjači sa 17 odsto, za petama joj je Španija sa 12 odsto dok su na dnu liste Portugal, Austrija, Hrvatska i Belgija.

Zašto ljudi prelaze na mobilna plaćanja? Ključ je u praktičnosti. Za mnoge korisnike nošenje kartice postaje suvišno, posebno što je telefon uvek pri ruci. Ali uprkos rastu, prepreke i dalje postoje. Oni koji izbegavaju mobilna plaćanja najčešće strahuju od hakovanja (28 odsto) ili prevare (27 odsto). Drugim rečima, digitalna pismenost i osećaj sigurnosti igraju jednako važnu ulogu kao i tehnologija.

Ali, jedno je sigurno - mobilna plaćanja postaju evropski standard, ali brzina usvajanja zavisi od poverenja, navika i spremnosti potrošača da zakorače u svet u kojem novčanik staje na ekran od nekoliko inča.