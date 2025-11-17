Slušaj vest

Sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije omogućava jedan od najsavremenijih načina plaćanja koji trenutno postoji u svetu.

Sistem funkcioniše 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, a zahvaljujući ovom sistemu Narodne banke Srbije građanima i privrednim subjektima pružena je mogućnost da plaćaju lako i brzo, s bilo kog mesta i u koje god vreme žele, čak i vikendom, neradnim danima ili noću, a primalac plaćanja novac dobija za dalje raspolaganje za svega nekoliko sekundi.

Sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije počeo je s radom 22. oktobra 2018. godine, jedan je od prvih sistema te vrste u svetu, i od tog datuma funkcioniše izuzetno uspešno uz visok i stalno rastući broj plaćanja, što pokazuje da su građani i privreda Republike Srbije prepoznali prednosti ovog sistema.