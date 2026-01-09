Slušaj vest

Prošlo je manje od godinu dana otkako je Mercedes najavio gašenje A-klase u okviru smanjenja ponude kompaktnih modela - ali sada stiže iznenađenje.

Ulazni model nemačke marke ostaje u proizvodnji do 2028. godine. Jedina velika promena je to što više neće nositi oznaku "Made in Germany", jer se proizvodnja od drugog kvartala seli iz fabrike u Rastatu u pogon u Kečkemetu u Mađarskoj.

Odluku je potvrdio portparol Mercedesa u izjavi za nemački poslovni list "Automobilwoche", a razlog je oslobađanje proizvodnih kapaciteta u Rastatu, gde se proizvode novi CLA i CLA Shooting Brake, prenosi Motor1.

mercedes
Foto: Shutterstock

Osim toga, ista fabrika će od 2027. godine sklapati i novu generaciju GLA modela, dostupnu sa klasičnim motorima i električnim pogonom, koji će zameniti današnji EQA u okviru spajanja ICE i EV ponude.

Kada proizvodnja bude okončana 2028. godine, A-klasa će imati punih deset godina staža. Iako prvobitno nije bila planirana zamena, Mercedes priprema novi ulazni model ispod CLA. Još nije poznato da li će se prodavati u SAD-u, gde je A-Klasa povučena nakon modela za 2022. godinu.

Biznis Kurir/B92.net

Ne propustiteInfoBizKupili polovan Mercedes i na točkovima zatekli drevene kočnice: Evo šta je bivši vlasnik na njima napisao
mercedes
InfoBizMASKOVA TESLA PREGAZILA MERCEDES U PRODAJI: Da li će invazija potrajati?
Tesla-Model-X.jpg
InfoBizMERCEDES BIJE BITKU SA FALSIFIKATORIMA: Lažne auto-delove prodaju na društvenim mrežama! Opasno po život
mercedes auto delovi falsifikati
InfoBizREVOLUCIJA U MERCEDESU! Nova generacija modela pravi se pomoću veštačke inteligencije i sopstvenog operativnog sistema
Mercedes