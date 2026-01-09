Slušaj vest

Prošlo je manje od godinu dana otkako je Mercedes najavio gašenje A-klase u okviru smanjenja ponude kompaktnih modela - ali sada stiže iznenađenje.

Ulazni model nemačke marke ostaje u proizvodnji do 2028. godine. Jedina velika promena je to što više neće nositi oznaku "Made in Germany", jer se proizvodnja od drugog kvartala seli iz fabrike u Rastatu u pogon u Kečkemetu u Mađarskoj.

Odluku je potvrdio portparol Mercedesa u izjavi za nemački poslovni list "Automobilwoche", a razlog je oslobađanje proizvodnih kapaciteta u Rastatu, gde se proizvode novi CLA i CLA Shooting Brake, prenosi Motor1.

Foto: Shutterstock

Osim toga, ista fabrika će od 2027. godine sklapati i novu generaciju GLA modela, dostupnu sa klasičnim motorima i električnim pogonom, koji će zameniti današnji EQA u okviru spajanja ICE i EV ponude.