Omiljeni auto Srba praviće se u komšiliku: Najjeftinija A klasa nastavlja da se proizvodi, ali ne u Nemačkoj
Prošlo je manje od godinu dana otkako je Mercedes najavio gašenje A-klase u okviru smanjenja ponude kompaktnih modela - ali sada stiže iznenađenje.
Ulazni model nemačke marke ostaje u proizvodnji do 2028. godine. Jedina velika promena je to što više neće nositi oznaku "Made in Germany", jer se proizvodnja od drugog kvartala seli iz fabrike u Rastatu u pogon u Kečkemetu u Mađarskoj.
Odluku je potvrdio portparol Mercedesa u izjavi za nemački poslovni list "Automobilwoche", a razlog je oslobađanje proizvodnih kapaciteta u Rastatu, gde se proizvode novi CLA i CLA Shooting Brake, prenosi Motor1.
Osim toga, ista fabrika će od 2027. godine sklapati i novu generaciju GLA modela, dostupnu sa klasičnim motorima i električnim pogonom, koji će zameniti današnji EQA u okviru spajanja ICE i EV ponude.
Kada proizvodnja bude okončana 2028. godine, A-klasa će imati punih deset godina staža. Iako prvobitno nije bila planirana zamena, Mercedes priprema novi ulazni model ispod CLA. Još nije poznato da li će se prodavati u SAD-u, gde je A-Klasa povučena nakon modela za 2022. godinu.
Biznis Kurir/B92.net