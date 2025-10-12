Slušaj vest

Tesla je prodala rekordnih 497.099 vozila širom sveta između jula i septembra, oborivši rekord iz poslednjeg tromesečja 2024.

Mercedes je saopštio da su u istom razdoblju prodali 441.500 vozila, što je pad od 12 odsto. Prodaja u SAD-u i Kini, najvećim tržištima Mercedesa, pala je 17, odnosno 27 odsto.

Mercedes je za slabiju prodaju okrivio carine američkog predsednika, Donalda Trampa i rastuću konkurenciju u Kini. BYD i Xiaomi sada dobijaju sve veći udeo na tržištu zahvaljujući svojim povoljnim električnim automobilima.

Skok prodaje verovatno su podstakli američki kupci Foto: Promo

Teslin izveštaj o prodaji podstakao je akcije kompanije i povećao Maskovu neto vrednost na 500,8 milijardi dolara.