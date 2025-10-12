MASKOVA TESLA PREGAZILA MERCEDES U PRODAJI: Da li će invazija potrajati?
Tesla je prodala rekordnih 497.099 vozila širom sveta između jula i septembra, oborivši rekord iz poslednjeg tromesečja 2024.
Mercedes je saopštio da su u istom razdoblju prodali 441.500 vozila, što je pad od 12 odsto. Prodaja u SAD-u i Kini, najvećim tržištima Mercedesa, pala je 17, odnosno 27 odsto.
Mercedes je za slabiju prodaju okrivio carine američkog predsednika, Donalda Trampa i rastuću konkurenciju u Kini. BYD i Xiaomi sada dobijaju sve veći udeo na tržištu zahvaljujući svojim povoljnim električnim automobilima.
Teslin izveštaj o prodaji podstakao je akcije kompanije i povećao Maskovu neto vrednost na 500,8 milijardi dolara.
Stručnjaci, ipak, upozoravaju da je Teslin nalet možda privremen. Kažu da su skok prodaje verovatno podstakli američki kupci, koji su požurili da kupe vozila pre isteka saveznog poreznog kredita od 7.500 dolara 30. septembra. Bez tog kredita, može se očekivati da će prodaja automobila narednih meseci usporiti.
BiznisKurir/Bonitet.com