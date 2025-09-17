Slušaj vest

NJUJORK - Milijarder Ilon Mask, kupio akcije Tesle u vrednosti od oko milijardu dolara, a nakon objavljivanje informacije, akcije kompanije, koje su ove godine imale problema sa rastom, skočile su danas na berzi za više od šest odsto.

Mask je već imao udeo od oko 13 odsto ukompaniji, ali je dugo tražio veću kontrolu nad firmom, koju podstiče da investira u robotaksije, automatizaciju i veštačku inteligenciju.

Upravni odbor kompanije je nedavno predložio plan kompenzacije vredan oko 1.000 milijardi dolara, koji bi Masku dodelio do 12 odsto akcija firme, pod uslovom da Tesla pod njegovim vođstvom dostigne određene ciljeve u prodaji i prihodu.