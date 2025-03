Pad cene beleže i akcije Tesle, iako je minus u ovom slučaju znatno izraženiji. Tesla je od početka godine, u svega nepuna tri meseca, izgubila čak četvrtinu tržišne kapitalizacije (u poređenju sa bitno podnošljivijim padom od -2% za S&P 500 u istom periodu). To samo po sebi i nije preterano neobično, s obzirom na to da je reč o vrlo specifičnoj kompaniji pod vođstvom osebujnog lidera koju karakteriše iznadprosečno širok raspon oscilacija cene akcija .

Sigurna opklada

Tesla se u tom trenutku jednostavno činila kao vrlo sigurna opklada. Zaista, od tada do sredine decembra prošle godine, vrednost kompanije doslovno se udvostručila, dostigavši 1,4 biliona dolara. Međutim, izdašan rast u međuvremenu je potpuno anuliran. Ili još konkretnije, tržišna kapitalizacija kompanije doslovno je – prepolovljena . Stvari bi verovatno izgledale još i gore da Ilon Mask u moru obaveza nije uspeo pronaći malo vremena i za akcionare, bodreći ih pričom o „svetljoj budućnosti“.

- Ne rešavajte se svojih akcija - poručio je Mask okupljenim zaposlenima Tesle prošle nedelje, govoreći o „turbulentnim vremenima koja ne utiču na svetle perspektive kompanije“. To je bilo dovoljno za novu provalu optimizma i dvocifreni rast cene početkom ove sedmice. Kao i obično, reči ohrabrenja najvećeg pojedinačnog akcionara naišle su na odobravanje hordi Maskovih pristalica koji viziju svog idola ne dovode u pitanje. Za mnoge od njih korekcija nije ništa drugo do odlična prilika za kupovinu, a procene JP Morgana govore o milijardama dolara svežeg kapitala koji su u drugoj polovini marta uložili mali investitori.

U nepunih pet meseci, od početka novembra do sada, insajderi Tesle rešili su se akcija u ukupnoj vrednosti od 450 miliona dolara . Otprilike četvrtina tog iznosa otpada na samog Ilona Maska, a još pedesetak miliona dolara vrednosti akcija unovčio je njegov brat Kimbal. Navedeni brojevi uveliko odudaraju od prethodne statistike – prosek za prvih deset meseci prošle godine iznosio je osam miliona dolara (šest miliona dolara mesečno iznosila je prosečna vrednost prodatih akcija od strane insajdera kompanije tokom 2023. godine). Drugim rečima, nedavne rasprodaje akcija od strane čelnih ljudi kompanije u nešto širem vremenskom kontekstu dramatično odudaraju od uobičajenog obrasca.

To je, istina, još uvek prilično marginalna pozicija u vlasničkoj strukturi jer Musk, u svojstvu najvećeg akcionara, kontroliše više od 400 miliona akcija, ali u poređenju sa raspoloženjem gorljivih poklonika lika i dela Elona Muska koji i dalje masovno kupuju akcije Tesle, upućuje na bitno drugačiji stav ljudi na čelnim pozicijama u kompaniji.

Izliv optimizma

I to nedugo nakon što su „u dobroj veri, te u interesu kompanije“ sebi odobrili vrlo izdašne kompenzacione pakete koje je sud naknadno (u januaru ove godine) značajno modifikovao, nateravši ih da vrate 277 miliona dolara gotovine, kao i više od pola milijarde dolara vrednosti dodeljenih opcija. Svime navedenim brojna nagađanja o latentnom sukobu interesa, neizbežnoj temi kada je Tesla u pitanju, dobila su zanimljiv nastavak, ali za većinu poklonika, kao i do sada, to ne predstavlja nikakav problem.