Tramp je optužio druge zemlje da "kradu" američku filmsku industriju i rekao da je ovu odluku doneo kako bi "rešio ovaj dugogodišnji, beskonačni problem".

Tramp je tvrdio da je "Kalifornija, sa svojim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno teško pogođena", misleći na demokratskog guvernera te savezne države, Gavina Njusoma.

"Naša filmska industrija je ukradena od strane drugih zemalja – baš kao da uzimate „bombonu detetu“. Kalifornija, sa svojim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno je teško pogođena! Zbog toga, kako bih rešio ovaj dugogodišnji, beskonačni problem, uvešću carinu od 100% na sve filmove koji su snimljeni van Sjedinjenih Američkih Država. Hvala vam na pažnji povodom ovog pitanja. NEKA AMERIKA PONOVO BUDE VELIKA!" napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.