Prodaja, realizovana po ceni od 341,3 jena po akciji, donela je nemačkom proizvođaču 47,83 milijardi jena (oko 324,65 miliona dolara), što je za 5,98 odsto niže od cene zatvaranja na tržištu dan ranije.

Predstavnik Mercedes-Benca je naveo da prodati paket akcija nema strateški značaj i da je prodaja deo "čišćenja portfelja".

Akcije Nisana su od početka 2025. izgubile 29 odsto vrednosti Foto: Mercedes-Benz

Akcije Nisana su od početka 2025. izgubile 29 odsto vrednosti, dok je kompanija u prvom kvartalu fiskalne godine zabeležila neto gubitak zbog pada prodaje i posledica američkih carina, dodaje britanska agencija.

Nisan motor je istovremeno odbio da daje prognoze za operativnu i neto dobit, navodeći kao razlog "neizvesnost poslovnog okruženja".

Novi izvršni direktor Nisana Ivan Espinoza, koji je preuzeo funkciju u aprilu 2025, najavio je smanjenja broja zaposlenih za 15 odsto i zatvaranje sedam fabrika kako bi smanjio troškove kompanije.