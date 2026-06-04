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Odbor stalnih predstavnika Evropske unije (Coreper) odobrio je danas Odluku Saveta EU kojom se daje zeleno svetlo za otvaranje pregovora o uključivanju zemalja Zapadnog Balkana u ovaj sistem.

Program "Roming kao kod kuće“ omogućava korisnicima da tokom boravka u drugim zemljama koriste minute, SMS poruke i mobilni internet iz svog paketa, bez dodatnih naknada za roming.

Kako je najavljeno, odluka bi trebalo zvanično da bude potvrđena u četvrtak na sednici Saveta Evropske unije, čime bi bio napravljen važan korak ka početku pregovora.

Portparol kiparskog predsedavanja EU ocenio je da proširenje zone besplatnog rominga predstavlja jasan signal podrške evropskom putu zemalja Zapadnog Balkana.

- Kiparsko predsedništvo snažno podržava evropski put Zapadnog Balkana. Proširenje područja Roam Like at Home jasan je znak naše posvećenosti regionu. Radujemo se zvaničnom usvajanju odluke kojom se otvara put za pregovore o sporazumima - poručio je on.

Ukoliko pregovori budu uspešno završeni, građani Srbije bi prilikom putovanja u zemlje EU mogli da koriste svoje mobilne pakete na isti način kao kod kuće, bez dodatnih troškova za pozive, poruke i internet saobraćaj.