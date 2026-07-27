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Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude pušteno u saobraćaj prvih pet kilometara - od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica, koja se gradi, biće duga 22 kilometra i predviđena je za brzinu kretanja do 100 kilometara na sat. Predstavlja trenutno najveći strateški infrastrukturni projekat u Šumadiji.

U Srbiji se u ovom trenutku gradi više od 430 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Na postojećih, više od hiljadu kilometara državnih i magistralnih puteva, od čega je više od 600 otvoreno za saobraćaj u protekloj deceniji, do kraja godine biće pušteno novih 115 kilometara.

Za grad Kragujevac, od velikog značaja je severna obilaznica oko tog grada, koja će, između ostalog, izmestiti teški teretni transport sa gradskih ulica.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

- Samo neće povezivati Kragujevac, odnosno, praviti obilazicu kod Kragujevca i spajati ga sa Moravskim koridorom, a sa druge strane sa autoputom E-75, već će dobiti na kraju i priključak na 'Vožd Karađođe', čime će Kragujevac apsolutno biti povezan na svaki mogući način sa svim pravcima u kojima želite da krenete. Mnogo je važno za Kragujevčane i pre svega zato što nam je i cilj bio da sačuvamo vazduh u gradu u kome živimo - rekao je Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca.

Izgradnja podeljena na tri faze

Intenzivni su radovi na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca, potvrđuju iz "Puteva Srbije", prenosi RTS. Buduća brza saobraćajnica, duga 22 kilometra, biće sa četiri trake, pet petlji. Na trasi, podeljenoj u tri faze izgradnje, grade se 24 objekta - 14 mostova, pet nadvožnjaka i pet podvožnjaka.

- Najintenzivniji radovi su na fazi dva i tri, preko 50% ukupnih količina iskopa je završeno i preko 50 odsto količina nasipa. Takođe intenzivno se izvode radovi na ukupno 11 od 13 mostova, završeni su svi šipovi, stubovi. Trenutno se radi na postavljanju podužnih nosača na ukupno tri najduža mosta na čitavom projektu. Ukupna dužina svih mostova je oko 2,5 kilometra, a mostovi 1, 2 i 5 kao što sam rekao na kome se sada trenutno postavljaju podužni nosači iznosi oko 1,3 kilometra - rekao je Luka Pavlović, komercijalni rukovodilac obilaznice oko Kragujevca.

1/6 Vidi galeriju Obilaznica oko Kragujevca Foto: Youtube/Printscreen/Javno preduzeće Putevi Srbije, Info služba Grada Kragujevca, Kurir.rs/D.Š.

Radovi do Gornjeg Milanovca

Na fazi dva, od petlje Petrovac do petlje Gornji Milanovac, radovi treba da budu završeni do kraja ove godine.

- Što se tiče progresa glavno je da do petlje Gornji Milanovac koja je na nekom 14. kilometru mi radove izvodimo povećanim intenzitetom na celoj deonici, osim na delovima ukrštanja trase sa postojećim instalacijama gasovoda i dalekovoda - rekao je Predrag Lović, direktor projekta obilaznice oko Kragujevca.

Pavlović ističe da se radovi odvijaju planiranom dinamikom.

- Tako da je naš neki plan da sve radove kompletiramo do petlje Gornji Milanovac do kraja ove godine, odnosno do 31. decembra 2026 - naveo je Luka Pavlović.

Osim unapređenja povezanosti i poboljšanja kvaliteta života, severna obilaznica oko Kragujevca rešiće infrastrukturne probleme i omogućiti širenje grada, stvarajući potencijale za razvoj novih privrednih zona i stambenih naselja.