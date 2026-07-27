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Ekspo karavan nastavio je putovanje kroz Srbiju posetom Vranju, gde je građanima predstavljena specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, kao i prilika da se kroz program posvećen lokalnim vrednostima i potencijalima predstavi duh ovog kraja.

Pod nazivom „Vranje na putu igre“, program je povezao najbolje što Vranje danas ima - mlade muzičare koji nastavljaju tradiciju vranjske trube, lokalnu gastronomiju, uspešne sportske kolektive, talentovane učenike i mlade programere čije ideje pokazuju kako se tradicija i savremene tehnologije mogu uspešno preplitati. Posetioci su imali priliku da se upoznaju i sa razvojnim potencijalima Vranjske Banje, jednog od značajnih turističkih centara Srbije.

Prisutnima su se obratili Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor Sektora za međunarodne učesnike kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd, i dr Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja.

Foto: Ekspo 2027

Obraćajući se medijima, Igor Kovačević ukazao je na značaj predstavljanja Ekspo volonterskog programa u okviru karavana, ističući da svi zainteresovani imaju priliku da se uključe u organizaciju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd kroz program „Ekspo plejmejkeri“. On je pozvao građane da posete zvaničnu veb prezentaciju Ekspa 2027, upoznaju se sa različitim volonterskim pozicijama i saznaju na koji način mogu da doprinesu dočeku više od četiri miliona posetilaca.

„Igra ovog leta obilazi preko trideset gradova u čitavoj Srbiji. Jako je važno da zajedno nešto novo naučimo o Ekspu, da naučimo sve edukativne elemente koje ćemo imati, da se zabavimo, ali i naučimo nešto novo o određenim inovacijama“, istakao je Kovačević.

1/7 Vidi galeriju Vranje domaćin Ekspo karavana Foto: Kurir.rs/T. S.



Gradonačelnik Vranja je ukazao da je Vranje izuzetno povezano sa temom specijalizovane izložbe Ekspa 2027 - „Igra(j) za čovečanstvo, sport i muzika za sve“, i kako su igra i muzika upravo stubovi po kojim se Vranje prepoznaje.

„Vranje je od 2019. godine na Uneskovoj listi kreativnih gradova u oblasti muzike, te ćemo se truditi da to predstavimo i u paviljonu Srpske kuće, koji će biti upravo deo programa specijalizovane izložbe“, naglasio je Milenković.

Foto: Ekspo 2027