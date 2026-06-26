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Srbija trenutno prolazi kroz snažan investicioni zamah, koji je, uprkos izazovnim globalnim okolnostima, usmeren na izgradnju i potpunu modernizaciju ključne saobraćajne infrastrukture. Posebna pažnja javnosti usmerena je na otvaranje nove deonice auto-puta od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Ova deonica danas će biti zvanično otvorena uz prisustvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Istorijsko umrežavanje Čačka i Kraljeva

Nova deonica, koja obuhvata oko 29 kilometara tek izgrađenog auto-puta, predstavlja jedan od najvažnijih i najkompleksnijih delova Moravskog koridora jer direktno spaja zapadni deo trase sa područjem Kraljeva i celokupne Raške oblasti. Njenim otvaranjem, Čačak i Kraljevo biće neuporedivo bolje saobraćajno povezani, a Kraljevo praktično dobija svoj prvi, direktan izlaz na nacionalnu mrežu auto-puteva.

1/40 Vidi galeriju U petak otvaranje nove deonice Moravskog koridora Foto: RINA

Za grad Čačak, koji je već uspešno povezan sa auto-putem "Miloš Veliki", otvaranje Moravskog koridora donosi privilegiju povezivanja sa trećim auto-putem. Time se dodatno jača saobraćajni i geostrateški položaj ovog grada, te se nedvosmisleno potvrđuje njegov status jednog od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Republici Srbiji.

Ova saobraćajnica odlikuje se i time što efikasno rasterećuje stare magistralne pravce koji su decenijama unazad bili jedini i glavni putni oslonac celog moravskog kraja. Putovanje između dva grada sada postaje znatno brže i bezbednije, dok celokupni privredni, logistički i turistički potencijal ovog dela Srbije dobija novu saobraćajnu vezu od neprocenjivog dugoročnog značaja.

Prvi digitalni 5G auto-put u Srbiji

Moravski koridor predstavlja apsolutnu prekretnicu u planiranju i realizaciji putne infrastrukture u Srbiji. Sa ukupnom dužinom od oko 110 do 112 kilometara, njegovim konačnim završetkom fizički se i funkcionalno povezuju Koridor 10 kod Pojata i auto-put "Miloš Veliki" kod Preljine. Trasa ovog projekta direktno integriše područje u kojem danas živi više od 500.000 ljudi, prolazeći kroz najvažnije centre u dolini Zapadne Morave, među kojima su Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac.

Pored svog neospornog transportnog značaja, ovaj pravac je osmišljen kao najsavremeniji i najširi auto-put u zemlji. Projektovan je za potpuno bezbedno kretanje vozila brzinama do 130 kilometara na čas, sa ugrađenim brojnim dodatnim bezbednosnim elementima.

04:07 Čačak – Moravski koridor sve bliži otvaranju Izvor: RINA

Ono što ovaj saobraćajni projekat izdvaja od svih dosadašnjih jeste činjenica da je to prvi potpuno digitalizovani, takozvani "pametni" 5G auto-put u državi. Opremljen je najsavremenijom optičkom infrastrukturom koja garantuje kontinuiran i stabilan internet signal duž čitave svoje trase. U strogom skladu sa najvišim direktivama i tehnološkim standardima Evropske unije, vozila na ovoj deonici imaće mogućnost direktne bežične veze sa upravljačkim softverom auto-puta.

Pored toga, postavljene digitalne informativne table u realnom vremenu će vozačima pružati ključne podatke o saobraćajnim gužvama, promenama vremenskih prilika i opštem stanju na putu, čime se preventivna bezbednost i kvalitet putovanja podižu na dosad neviđeni nivo.

Faze gradnje i rešavanje problema poplava

Radovi na Moravskom koridoru ušli su u svoju finalnu fazu nakon što je krajem prošle godine uspešno puštena u saobraćaj deonica duga 14,3 kilometra, stacionirana između petlji Vrnjačka Banja i Vrba. Za potrebe što efikasnije izgradnje i lakšeg upravljanja radovima, celokupan projekat Moravskog koridora podeljen je na tri glavne deonice koje trajno povezuju Rasinski, Raški i Moravički okrug.

1/5 Vidi galeriju Sitno se odbrojava do otvaranja Moravskog koridora, a usled izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora, od 16. do 26. juna, zatvorena je denivelisana raskrsnica Preljina Foto: RINA

Pojate - Kruševac (Koševi): dužine 27,83 kilometra.

Kruševac (Koševi) - Adrani: dužine 53,88 kilometara.

Adrani - Mrčajevci - Preljina: dužine 30,66 kilometara.

Pored klasičnog drumskog umrežavanja, projekat nudi i jedno od najvažnijih ekoloških i bezbednosnih rešenja za ovaj deo Srbije, trajno rešavanje višedecenijskog problema razornih poplava. S obzirom na to da je ovaj saobraćajni gigant izgrađen "na tri Morave", sam projekat obuhvata masivnu i vrlo zahtevnu regulaciju rečnih tokova, pre svega Južne i Zapadne Morave.

Vizija razvoja centralne Srbije

Otvaranjem nove deonice Moravskog koridora Srbija pravi još jedan značajan korak ka potpunom infrastrukturnom povezivanju svojih regiona. Osim što će građanima omogućiti brže, bezbednije i efikasnije putovanje, ovaj projekat donosi i nove mogućnosti za privredni razvoj, turizam i privlačenje investicija duž cele doline Zapadne Morave. Kao prvi digitalni 5G auto-put u zemlji, Moravski koridor predstavlja spoj savremene tehnologije i moderne saobraćajne infrastrukture, dok istovremeno doprinosi rešavanju dugogodišnjih problema sa poplavama. Njegovim završetkom stvara se osnova za dugoročni razvoj jednog od najvažnijih delova Srbije i dodatno jača povezanost gradova i opština širom zemlje.