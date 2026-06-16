Slušaj vest

Sitno se odbrojava do otvaranja Moravskog koridora, a usled izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora, od 16. do 26. juna, zatvorena je denivelisana raskrsnica Preljina i na naplatnoj stanici Preljina nije moguće isključenje i uključenje na auto-put Miloš Veliki.

Sitno se odbrojava do otvaranja Moravskog koridora, a usled izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora, od 16. do 26. juna, zatvorena je denivelisana raskrsnica Preljina Foto: RINA

Zbog toga su već primetne gužve ka Čačku i Kraljevu.

- Pojačan je intezitet saobraćaja, ali nema velikih zastoja. Ali, sve ćemo izdržati samo da nam se konačno otvori ovaj auto-put, kaže jedan od vozača.

Grad Čačak će imati dva izlaza na auto-put, što je za građane sjajna vest. Do kraja juna grad na Moravi će dobiti direktnu vezu između Bulevara Tanaska Rajića i Moravskog koridora, pošto su u završnoj fazi radovi na izgradnji saobraćajnog spoja između postojećeg kružnog toka u Konjevićima i kraka petlje novog auto-puta, što će, kako je najavljeno, značajno unaprediti povezanost grada sa novom saobraćajnicom.

01:11
Spajanje Moravskog koridora sa auto-putem Miloš Veliki  Izvor: RINA

Radovi se izvode na deonici dugoj oko 220 metara, koja predstavlja poslednju kariku u povezivanju Bulevara Tanaska Rajića sa novom naplatnom rampom Moravskog koridora u Konjevićima. Posao izvodi kompanija “Strabag“, a završetak radova je planiran do Vidovdana.

Ne propustiteInfoBizIzmene u saobraćaju zbog završetka deonice Moravskog koridora: Zbog radova naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji od sutra do 26. juna
Preljina-Pozega (6).jpeg
SrbijaSPAJAJU SE "MORAVSKI KORIDOR" I "MILOŠ VELIKI": U najavi velike gužve na auto-putu, jedna važna petlja se zatvara na 10 DANA
0601-moravski-koridor02-beta-milan-timotic.jpg
InfoBizNeimari pomerili korito Zapadne Morave i spojili Čačak i Kraljevo: Uskoro otvaranje deonice Moravskog koridora, prve trase u Srbiji pokrivene 5G mrežom
Moravski koridor
InfoBizNa današnji dan otvoren je tunel Lamanš: Od inženjerskog čuda do političkog simbola
zdravko01 EPA Teresa Suarez.jpg