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Sitno se odbrojava do otvaranja Moravskog koridora, a usled izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora, od 16. do 26. juna, zatvorena je denivelisana raskrsnica Preljina i na naplatnoj stanici Preljina nije moguće isključenje i uključenje na auto-put Miloš Veliki.

1/5 Vidi galeriju Sitno se odbrojava do otvaranja Moravskog koridora, a usled izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora, od 16. do 26. juna, zatvorena je denivelisana raskrsnica Preljina Foto: RINA

Zbog toga su već primetne gužve ka Čačku i Kraljevu.

- Pojačan je intezitet saobraćaja, ali nema velikih zastoja. Ali, sve ćemo izdržati samo da nam se konačno otvori ovaj auto-put, kaže jedan od vozača.

Grad Čačak će imati dva izlaza na auto-put, što je za građane sjajna vest. Do kraja juna grad na Moravi će dobiti direktnu vezu između Bulevara Tanaska Rajića i Moravskog koridora, pošto su u završnoj fazi radovi na izgradnji saobraćajnog spoja između postojećeg kružnog toka u Konjevićima i kraka petlje novog auto-puta, što će, kako je najavljeno, značajno unaprediti povezanost grada sa novom saobraćajnicom.

01:11 Spajanje Moravskog koridora sa auto-putem Miloš Veliki Izvor: RINA