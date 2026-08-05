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Kefalonija je, prema izboru britanskog časopisa Which?, proglašena najboljim grčkim ostrvom za 2026. godinu, zahvaljujući netaknutoj prirodi, mirnoj atmosferi i raznovrsnoj turističkoj ponudi.

Upravo su prostrane peščane plaže ostrva, netaknuti pejzaži bez visokih zgrada i mogućnost bekstva daleko od gužve obezbedili Kefaloniji prvo mesto u godišnjoj anketi potrošačkog časopisa, piše Greek Reporter.

U anketi, preko hiljadu posetilaca je ocenilo deset najvećih grčkih ostrva na osnovu kriterijuma kao što su plaže, znamenitosti, priroda i vrednost za novac. Kefalonija je bila jedino ostrvo koje je dobilo maksimalnu ocenu od pet zvezdica za mir i tišinu, postigavši ukupnu ocenu od 85 procenata.

Ostrvo bogate istorije i prirodnih lepota

Kefalonija se može pohvaliti bogatom istorijom i dugom kulturnom tradicijom. Zeleni planinski pejzaži se stapaju sa tirkiznim morem, stvarajući kultni pejzaž po kojem je ostrvo poznato. Planina Enos je prekrivena borovima, čempresima i maslinama, dok se vinogradi protežu duž njenih podnožja.

Argostoli je najveći grad i administrativni centar ostrva. Izgrađen na padinama brda, nudi živahnu atmosferu, brojne prodavnice, restorane i obližnje plaže. Iako je skoro potpuno uništen u razornom zemljotresu 1953. godine, grad i dalje ima zgrade koje čuvaju duh nekadašnje venecijanske arhitekture.

Drugi najveći grad je Liksuri, mirnije mesto gde posetioci mogu uživati u lokalnim specijalitetima i kafi pored luke ili na glavnom trgu, poznatom po velikom fikusu.

Fiskardo i Asos - sela koja očaravaju na prvi pogled

Slikovito ribarsko selo Fiskardo jedno je od retkih naselja koje je preživelo zemljotres 1953. godine. Tradicionalne kuće, elegantne vile sa balkonima, krovovi od crvenih crepova, zelene padine i plavo more čine ga jednim od najlepših mesta na ostrvu.

Na severu Kefalonije smešten je Asos, malo selo ušuškano na liticama, okruženo borovima i čempresima. Tradicionalna arhitektura, idilična atmosfera i impresivni vidikovci čine ga jednim od najlepših delova ostrva. U blizini – pored plaže u Asosu – nalaze se čuvena plaža Mirtos i brojne manje uvale. Mirtos se često pojavljuje na listama najlepših plaža na svetu, zahvaljujući kristalno čistoj tirkiznoj vodi i upečatljivim belim liticama koje je okružuju.

Kefalonija nudi i mnoštvo drugih plaža, od dugačkih peščanih pojaseva do šljunkovitih uvala. Neke su potpuno uređene i opremljene ležaljkama, tavernama i drugim sadržajima, dok su druge ostale skrivene i netaknute. Do nekih se lako stiže, dok druge zahtevaju malo više truda.

Jezero u pećini Melisani

Jedna od najvećih prirodnih atrakcija Kefalonije je jezero u pećini Melisani u Karavomilosu, nedaleko od grada Sami. Pećina je otkrivena 1951. godine, a nakon što je uređena za turizam, postala je jedna od najposećenijih lokacija na ostrvu.

Posebno upečatljiv detalj je urušeni deo tavanice pećine, kroz koji prodire sunčeva svetlost i osvetljava vodu. Kada je sunce visoko, jezero poprima gotovo nadrealan svetloplavi ton, stvarajući zaista čaroban prizor.

Nacionalni park Ainos

Planina Ainos je najviši vrh Kefalonije, sa nadmorskom visinom od 1.628 metara. To je jedini nacionalni park smešten na nekom grčkom ostrvu. Planina je poznata po endemskoj vrsti jele – kefalonijskoj jeli, čije tamne iglice padinama daju gotovo crnu boju, a u kamenim predelima mogu se videti i divlji konji.

Gastronomija Kefalonije

Kefalonska kuhinja se smatra jednom od najpoznatijih u Grčkoj. Ostrvo proizvodi visokokvalitetne sireve - uključujući fetu i lokalni žuti sir - kao i maslinovo ulje, med i razne specijalitete od mesa. Brojni recepti su se prenosili kroz generacije. Jedno od najpoznatijih jela je kefalonska pita od mesa, bogato začinjena lovorovim listom, belim lukom, cimetom, muškatnim oraščićem i majčinom. Obično se priprema od mešavine teletine i jagnjetine kuvanih u sosu od paradajza i vina sa šargarepom, krompirom i prazilukom, pre nego što se peče u testu.

Još jedan lokalni specijalitet je piletina „cerepa“, nazvana po tradicionalnoj glinenoj posudi koja se koristi za pečenje na žaru. Piletina se prvo marinira u maslinovom ulju, belom luku, origanu, soli i biberu, zatim peče sa sosom od paradajza, vinom, limunovim sokom i krompirom, što rezultira jelom koje je izuzetno sočno i puno ukusa.

Biznis Kurir/Danas