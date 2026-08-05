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Nuklearna elektrana Krško (NEK) pouzdano radi od završetka remonta u novembru 2025. godine, a danas je ostvarila 280 dana neprekidnog rada.

Zbog nastavka izuzetno nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uslova na reci Savi, NEK će, kako je najavljeno, u noći na četvrtak, 6. avgusta 2026. godine, početi postepeno smanjenje snage reaktora. U prvom koraku snaga će biti smanjena na 80 odsto, navodi se na sajtu NEK-a.

Reč je o planiranoj i kontrolisanoj privremenoj meri koja je neophodna kako bi se ispoštovale odredbe ekološke sigurnosti, prema kojima prosečna dnevna temperatura reke Save na mestu potpunog mešanja nizvodno od Hidroelektrane Brežice ne sme da prelazi 28 stepeni Celzijusa, dok prosečno dnevno povećanje temperature ne sme biti veće od 3 stepena.

Tokom prethodnih meseci visokih temperatura, NEK je, kako bi smanjio toplotno opterećenje reke Save, uspešno održavao rad punom snagom koristeći sistem rashladnih tornjeva, kao i sve druge dostupne sisteme i komponente elektrane.

Voda iz reke Save koristi se u trećem rashladnom krugu elektrane, čija je namena odvođenje toplote iz kondenzatora. Ta toplota ne može da se pretvori u električnu energiju i mora da bude ispuštena u okolinu.

NEK je poslednji put radio sa smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih sa temperaturom i protokom reke Save 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno duže od 90 dana.

Ukoliko se trenutni hidrološki i meteorološki uslovi nastave ili dodatno pogoršaju, NEK će nastaviti sa daljim smanjenjem snage reaktora. Elektrana će ponovo raditi punim kapacitetom kada uslovi to budu omogućili.