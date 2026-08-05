Raspisan međunarodni tender za modernizaciju pruge Beograd–Niš: Vozovi će ići do 200 na sat
"Infrastruktura železnice Srbije" raspisala je međunarodni tender za radove po modelu "Projektuj i izgradi" za Deonicu 3 – Paraćin–Trupale–Međurovo (poddeonice Paraćin – Stalać, Đunis – Trupale i Trupale – Međurovo, osim poddeonice Stalać – Đunis) u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Beograd–Niš.
Na osnovu usvojenog idejnog rešenja, izabrani izvođač biće u obavezi da izradi:
- Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
- Projekat za izvođenje (PZI)
- Projekat izvedenog objekta (PIO)
U okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Beograd–Niš predviđena je brzina od 200 km/čas.
Značaj projekta za region
Realizacijom ovog infrastrukturnog poduhvata, predmetna saobraćajnica biće svrstana među najmodernije železničke pravce koji povezuju Centralnu Evropu sa Bugarskom, Grčkom i Turskom.
Moderna i brza povezanost putem železničkog saobraćaja značajno će doprineti ukupnom privrednom razvoju regiona, unapređenju mobilnosti ljudi i robe, povećanju investicione aktivnosti, kao i jačanju regionalne i međunarodne saradnje.
Detalji i rokovi tendera
Poziv za podnošenje ponuda otvoren je 4. avgusta 2026., a na osnovu visokih kriterijuma stručne i tehničke ocene, biće izabran ponuđač koji u najvećoj meri ispunjava sve predkvalifikacione uslove.
Rok za podnošenje prijava: 2. oktobar 2026. godine.
Ugovor će biti dodeljen ponuđaču čija ponuda, na osnovu utvrđenih tehničkih i finansijskih kriterijuma, bude ocenjena kao najpovoljnija.
Tender je objavljen na sajtu Infrastrukture železnice Srbije, specijalizovanom sajtu za železnički Koridor 10, kao i u službenom glasilu Evropske unije za tendere.
Biznis Kurir