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"Infrastruktura železnice Srbije" raspisala je međunarodni tender za radove po modelu "Projektuj i izgradi" za Deonicu 3 – Paraćin–Trupale–Međurovo (poddeonice Paraćin – Stalać, Đunis – Trupale i Trupale – Međurovo, osim poddeonice Stalać – Đunis) u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Beograd–Niš.

Na osnovu usvojenog idejnog rešenja, izabrani izvođač biće u obavezi da izradi:

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

Projekat za izvođenje (PZI)

Projekat izvedenog objekta (PIO)

U okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Beograd–Niš predviđena je brzina od 200 km/čas.

Značaj projekta za region

Realizacijom ovog infrastrukturnog poduhvata, predmetna saobraćajnica biće svrstana među najmodernije železničke pravce koji povezuju Centralnu Evropu sa Bugarskom, Grčkom i Turskom.

Moderna i brza povezanost putem železničkog saobraćaja značajno će doprineti ukupnom privrednom razvoju regiona, unapređenju mobilnosti ljudi i robe, povećanju investicione aktivnosti, kao i jačanju regionalne i međunarodne saradnje.

Detalji i rokovi tendera

Poziv za podnošenje ponuda otvoren je 4. avgusta 2026., a na osnovu visokih kriterijuma stručne i tehničke ocene, biće izabran ponuđač koji u najvećoj meri ispunjava sve predkvalifikacione uslove.

Rok za podnošenje prijava: 2. oktobar 2026. godine.

Ugovor će biti dodeljen ponuđaču čija ponuda, na osnovu utvrđenih tehničkih i finansijskih kriterijuma, bude ocenjena kao najpovoljnija.

Tender je objavljen na sajtu Infrastrukture železnice Srbije, specijalizovanom sajtu za železnički Koridor 10, kao i u službenom glasilu Evropske unije za tendere.