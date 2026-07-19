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Kupovina apartmana na moru za mnoge građane Srbije više nije samo pitanje letovanja, već i ulaganja. Najčešća dilema je gde se investicija više isplati u Grčkoj, Crnoj Gori ili Hrvatskoj. Na prvi pogled odgovor deluje jednostavno, ali stručnjaci upozoravaju da univerzalnog pravila nema, jer se cene, mogućnosti izdavanja i potencijal rasta vrednosti nekretnina razlikuju od destinacije do destinacije.

Posrednik u prometu i zakupu nekretnina Ervin Pašanović kaže da je tržište nekretnina na Jadranu i u Grčkoj veoma raznoliko i da kupci pre svega treba da razmisle šta žele od svoje investicije.

- Što se tiče isplativosti, kada poredimo Grčku, Crnu Goru i Hrvatsku, moram da kažem da je tržište vrlo šarenoliko - ističe Pašanović.

Hrvatska: Najviše cene na atraktivnim lokacijama

Kako navodi Pašanović, u Hrvatskoj razlike u cenama mogu biti ogromne u zavisnosti od regiona.

- Ako analiziramo Hrvatsku, cene su veoma različite u Istri, na Kvarneru, u Dalmaciji i na ostrvima. I u samoj Dalmaciji postoje velike razlike, ali što je lokacija bolja i bliža moru, cene već prelaze 5.000, 6.000, pa i 10.000 evra po kvadratnom metru. U Istri su takođe veoma visoke, dok su u Dubrovniku među najvišima na svetu - kaže Pašanović.

Foto: RVillalon/Shutterstock

Takve lokacije nude veliki potencijal za turističko izdavanje, ali zahtevaju i znatno veća početna ulaganja.

Crna Gora atraktivna investicionim kupcima

Crnogorsko primorje, od Ulcinja do Igala, takođe nudi širok raspon cena.

- Sve zavisi od toga koliko je nekretnina udaljena od mora, da li se nalazi u centru ili van grada, kao i od toga da li je u pitanju novogradnja ili starogradnja. Južni deo Crne Gore uglavnom je povoljniji, ali je tamo teže ostvariti visoke prihode od izdavanja - objašnjava Pašanović.

On dodaje da Crna Gora trenutno privlači veliku pažnju investitora zbog očekivanog ulaska u Evropsku uniju.

- Crna Gora je sada vrlo atraktivna jer se očekuje da će brzo ući u Evropsku uniju, tako da posedovanje nekretnina u Crnoj Gori će dovesti do toga da uskoro imate nekretninu u Evropskoj uniji. Zbog toga je trenutno veoma interesantna investitorima - kaže on.

Grčka - dobar odnos cene i mogućnosti

Kada je reč o Grčkoj, Pašanović smatra da ona ima brojne prednosti, ali da odluka ne treba da se zasniva isključivo na ceni.

- Grčka ima svoje prednosti i sve zavisi od senzibiliteta kupca - gde voli da letuje, gde može da organizuje održavanje nekretnine. Važno je imati nekoga ko može da pomogne oko sitnih popravki, prijema gostiju ili naplate zakupa. To kasnije značajno olakšava upravljanje investicijom", navodi on.

Izdavanje ili rast vrednosti?

Osim prihoda od izdavanja, investitori sve češće računaju i na rast vrednosti nekretnina.

Foto: T.S

Pašanović navodi da se najbolja zarada često ostvaruje kupovinom na lokacijama koje tek postaju popularne.

- Uvek važi zlatno pravilo investiranja - visok rizik donosi i mogućnost visokog prinosa. Najbolje je pronaći neki skriveni biser koji će tek da postane atraktivan. Tada, osim prihoda od izdavanja, ostvarujete i kapitalnu dobit kroz rast vrednosti nekretnine. Za to je potrebno imati dobru procenu tržišta i njuh, malo iskustva, ali i sreće - kaže on.

Šta je najbolji izbor za kupce iz Srbije?

Sagovornik ističe da ne postoji jedinstven odgovor na pitanje gde je najbolje kupiti apartman.

Kupci kojima je važna blizina i povoljnije cene često biraju Grčku, posebno Halkidiki.

Oni koji računaju na budući rast tržišta sve više razmatraju Crnu Goru, dok Hrvatska ostaje izbor za investitore sa većim budžetom koji žele nekretninu na najtraženijim jadranskim destinacijama.

Odluka ne bi trebalo da zavisi samo od cene kvadrata ili očekivane zarade, već i od toga koliko će vlasnik moći da upravlja nekretninom i koliko često planira da je koristi.